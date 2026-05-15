A menos de un mes para el Mundial 2026, Scaloni rompió el silencio y habló de todo

La palabra de Lionel Scaloni

Al ser consultado sobre la Copa del Mundo, Lionel Scaloni comenzó: "El Mundial es algo muy difícil. Para mi el componente de ganar un Mundial es que se junten un montón de cosas, no sólo jugar bien. Es muy difícil, vamos a intentarlo como siempre. Argentina cada vez que va a un Mundial intenta llegar a lo máximo. Es verdad que es muy difícil, pero no imposible".

Con respecto a lo que probablemente sea el último Mundial de Messi, soltó: "Poder verlo jugar es algo maravilloso. Más allá de que sea su último Mundial o no, a mi no me gusta la añoranza ni pensar en qué va a pasar, yo prefiero disfrutar el momento. Creo que todo el mundo quiere verlo jugar, no solo los argentinos. A mí me gusta pensar que va a seguir jugando, porque sino te pones triste, como pasó con Diego. Son futbolistas que marcaron la historia del fútbol y pensar que no van a jugar más en algún momento no te deja tranquilo. Prefiero pensar en el presente".

Al ser consultado sobre cómo convive con la derrota, Scaloni explicó: "Bueno, a mí cuando jugaba me costaba eso. No digo que sufría la derrota ni que era pesimista, pero sí que siempre pensaba en qué pasa si perdíamos. Con el tiempo lo empecé a entender mejor y ahora que soy entrenador me di cuenta de que al final es inútil pensar en qué va a pasar si perdés, porque eso te quita energía para lo que estás haciendo en el momento".

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"Entonces, lo básico es decirle, 'Mirá, pase lo que pase, al otro día te tenés que levantar, tenés que entrenar, tenés que ir a jugar igual, tenés que hacer ciertas cosas, no te cambia la vida ganar, perder o empatar. Eso, quieras o no, yo creo que te da un poco más de tranquilidad y te hace te hace al menos el día del partido dar el máximo independientemente del resultado'", sumó el DT de la Selección argentina.

Por último, Scaloni destacó el trabajo de su cuerpo técnico: "Bueno, no dejamos nada librado al azar, pero pero somos muy concisos en lo que le decimos (a los jugadores). No le pasamos toda la información que realmente tenemos. Creemos que si le pasamos todo lo que sabemos tendemos a bloquearlo. Entonces intentamos decirle lo que realmente es importante. Tenés que elegir lo que es importante, lo que crees que es importante".