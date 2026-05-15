Mundial 2026: ANMAT prohibió el "Poett Anti-Mufa" y Sturzenegger salió con los botines de punta

Sanción Anmat prohibe.jpg Los técnicos de la ANMAT y una nueva polémica por sus prohibiciones. Imagen ilustrativa.

“EL ESTADO ES EL MAL EN ESTADO PURO II. @ANMATsalud elevó un informe a su titular Luis Fontana para no autorizar la venta del Poett Anti-Mufa que @Clorox quería sacar para el mundial porque no estaba demostrado su carácter anti-mufa. Nada eso. VLLC!”, publicó el funcionario en sus redes sociales.

La polémica de ANMAT surgió por una edición especial vinculada al Mundial

Según trascendió, el problema surgió por el análisis técnico del etiquetado del producto. Al tratarse de un artículo de limpieza y desinfección regulado por ANMAT, todas las afirmaciones presentes en el envase deben contar con respaldo verificable mediante estudios o pruebas de laboratorio.

En ese contexto, los técnicos del organismo interpretaron literalmente la denominación “Anti-Mufa” y concluyeron que no existe metodología científica capaz de demostrar la eliminación de la mala suerte o las “malas vibras”. Por ese motivo, recomendaron no autorizar la comercialización de esa edición especial.

poett La publicación del ministro Federico Sturzenegger en X.

La intención de Clorox era lanzar el producto de manera limitada durante la previa mundialista, apelando al humor y a las costumbres populares ligadas al fútbol argentino. Sin embargo, la observación técnica terminó frenando el proyecto antes de su llegada al mercado.

El episodio rápidamente se viralizó en redes sociales, donde muchos usuarios reaccionaron con ironía frente a la situación y al argumento utilizado para rechazar la aprobación del producto.