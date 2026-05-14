ANMAT prohibió de manera urgente varias marcas de productos capilares, de limpieza e insecticidas

La disposición 2865/2026 amplió específicamente la prohibición sobre productos de LACIOS PERFECTOS, incluyendo variantes como alisado japonés y alisado espejo.

insecticida casero para eliminar las hormigas en la planta de jazmin Productos insecticidas fueron prohibidos y retiraron del mercado por disposición de ANMAT. Imagen de archivo.

Desde la ANMAT remarcaron que este tipo de irregularidades representa un riesgo sanitario importante, debido a que no puede garantizarse ni la composición de los productos ni las condiciones en las que fueron fabricados.

Qué marcas quedaron alcanzadas por las disposiciones oficiales de ANMAT

La medida también incluyó artículos vinculados a limpieza automotor y productos domisanitarios. A través de la disposición 2794/2026 quedaron alcanzadas las marcas Cars Willis, Gloss Lab, Revisur, Lambik, Secoo Waterless, Panthom Car, Rino Car Products y AMSPRO.

Aunque algunos productos específicos de Rino Car y AMSPRO mantenían inscripción vigente, la mayoría carecía de registro oficial, motivo por el cual se prohibió su comercialización y distribución.

En paralelo, la disposición 2863/2026 avanzó sobre productos de Re! Refillería Botánica y Aromas de la Tierra. En ambos casos, la ANMAT detectó que detergentes, limpiadores multiuso y aromatizantes se ofrecían en comercios físicos y plataformas digitales sin habilitación sanitaria.

Otra de las marcas incluidas en las restricciones fue Gorrión. La disposición 2864/2026 prohibió insecticidas, desinfectantes, limpiadores y lustra muebles comercializados bajo esa denominación.

ANMAT prohibió la venta de un jabón para ropa importado sin rotulado en español

La única excepción alcanza a los aerosoles Gorrión Max y Gorrión con registro vigente en la provincia de Buenos Aires, cuya venta quedó limitada exclusivamente a esa jurisdicción.

El organismo sanitario informó además a autoridades provinciales y entidades de defensa del consumidor para reforzar controles y evitar que los productos continúen circulando en el mercado.

Especialistas en toxicología advirtieron que el uso de cosméticos, limpiadores o insecticidas sin aprobación oficial puede generar reacciones alérgicas, intoxicaciones e incluso daños crónicos, sobre todo en personas con sensibilidad cutánea o afecciones respiratorias.

Por ese motivo, organismos de consumidores recomiendan verificar siempre que los productos exhiban número de inscripción ante ANMAT, ya que ese registro certifica que fueron evaluados y autorizados por la autoridad sanitaria correspondiente.