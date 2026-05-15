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Rodrigo De Paul y la preparación aparte junto a Lionel Messi de cara al Mundial 2026: "Nos matamos"

Rodrigo De Paul habló sobre su preparación de cara al Mundial 2026 y confesó el trabajo que viene haciendo con Lionel Messi de cara a la cita que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Rodrigo De Paul y Lionel Messi vienen haciendo un entrenamiento juntos hace un par de meses de cara al Mundial 2026. 

Rodrigo De Paul y Lionel Messi vienen haciendo un entrenamiento juntos hace un par de meses de cara al Mundial 2026. 

Rodrigo De Paul se volvió el socio inseparable de Lionel Messi no solo en el ámbito de la Selección argentina sino también a nivel clubes, en el Inter Miami. A menos de un mes de la Copa del Mundo 2026, ambos fueron convocados por Lionel Scaloni para integrar la prelista de 55 jugadores que competirán por un lugar en la cita que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Tanto De Paul como Messi son una fija en el esquema de Lionel Scaloni en la Selección argentina y es un hecho que viajarán a la próxima Copa del Mundo pese a que el capitán, a sus 38 años de edad, se ha reservado de confirmar su presencia hasta el último momento de preparación. Sin embargo, Rodrigo De Paul confesó un detalle clave que daría por asegurada la presencia del 10.

La confesión de Rodrigo De Paul junto a Lionel Messi rumbo al Mundial 2026

En una entrevista con el periodista Joaquín Álvarez - mejor conocido como Pollo Álvarez-, Rodrigo De Paul abordó diversos temas de su carrera, entre ellos, el Mundial 2026 y la preparación que nadie sabía que venía realizando con Lionel Messi para llegar en óptimas condiciones a la cita que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

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Rodrigo De Paul y Lionel Messi vienen realizando entrenamiento doble turno para llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026.

Rodrigo De Paul y Lionel Messi vienen realizando entrenamiento doble turno para llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026.

Hace tres meses que De Paul y Messi vienen entrenando doble turno para estar al 100% físicamente para la Copa del Mundo 2026. "Nos matamos para, físicamente, llegar de la mejor manera. Nos propusimos hacer doble turno, aparte del club", confesó el Motorcito. Y, entre bromas, agregó: Yo le meto un poco de película por si se da. Le digo a él: ‘Mirá si se nos da Enano, hacemos un documentalcito y ganamos un sope’. Yo lo motivo, le meto inflador a morir".

Rodrigo De Paul: sobre su llegada al Inter Miami y la competitividad con la que llega al Mundial

Al ser consultado por su arribo a la MLS - una liga menor que la europea en la que estaba jugando con el Atlético-, Rodrigo De Paul se sinceró: “Yo particularmente, por cómo juego y me nutro, sé que lo más importante en mi carrera es jugar. Intentar jugar la mayor cantidad de partidos posibles es lo que me va a dar lo que necesito que es estar físicamente para que la Selección disponga de mí. Yo me propuse jugar a un año y medio de la Copa del Mundo. Juego cada 3 días y no tuve lesiones. Llego en un gran momento, hasta te diría mejor que en otras competiciones".

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En ese sentido, el Motorcito completó sobre su decisión de jugar la liga de fútbol norteamericana: "Había un montón de ofertas de clubes y de lugares, pero bueno, hay una cosa que sobrepasa todo eso que es jugar al lado del más grande de todos. Es una oportunidad que cualquier jugador del mundo y persona la quiere vivir. Yo tenía esa elección y no iba a dejar pasar una situación así, más siendo un amigo para mí".

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