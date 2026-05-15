Rodrigo De Paul y la preparación aparte junto a Lionel Messi de cara al Mundial 2026: "Nos matamos"

de paul messi, entren Rodrigo De Paul y Lionel Messi vienen realizando entrenamiento doble turno para llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026.

Hace tres meses que De Paul y Messi vienen entrenando doble turno para estar al 100% físicamente para la Copa del Mundo 2026. "Nos matamos para, físicamente, llegar de la mejor manera. Nos propusimos hacer doble turno, aparte del club", confesó el Motorcito. Y, entre bromas, agregó: Yo le meto un poco de película por si se da. Le digo a él: ‘Mirá si se nos da Enano, hacemos un documentalcito y ganamos un sope’. Yo lo motivo, le meto inflador a morir".

Rodrigo De Paul: sobre su llegada al Inter Miami y la competitividad con la que llega al Mundial

Al ser consultado por su arribo a la MLS - una liga menor que la europea en la que estaba jugando con el Atlético-, Rodrigo De Paul se sinceró: “Yo particularmente, por cómo juego y me nutro, sé que lo más importante en mi carrera es jugar. Intentar jugar la mayor cantidad de partidos posibles es lo que me va a dar lo que necesito que es estar físicamente para que la Selección disponga de mí. Yo me propuse jugar a un año y medio de la Copa del Mundo. Juego cada 3 días y no tuve lesiones. Llego en un gran momento, hasta te diría mejor que en otras competiciones".

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Rodrigo De Paul aseguró que en Inter Miami juega "cada tres días" y que por ahora no tuvo lesiones, señaló que "la Champions son 6 o 7 partidos en el año y no es tan trascendental" y remarcó: "Necesito minutos en las piernas". pic.twitter.com/5rUDh3wfVj — Corta (@somoscorta) May 15, 2026

En ese sentido, el Motorcito completó sobre su decisión de jugar la liga de fútbol norteamericana: "Había un montón de ofertas de clubes y de lugares, pero bueno, hay una cosa que sobrepasa todo eso que es jugar al lado del más grande de todos. Es una oportunidad que cualquier jugador del mundo y persona la quiere vivir. Yo tenía esa elección y no iba a dejar pasar una situación así, más siendo un amigo para mí".