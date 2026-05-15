Masters de Roma: así quedaron los cruces de semifinales

Jannik Sinner es el máximo favorito a quedarse con el torneo. No solo por ubicarse en el puesto número uno del ranking mundial sino también por ser local en un certamen en el que quiere coronarse por primera vez. Además, el italiano igualó el récord de victorias de Novak Djokovic con 31 triunfos en Masters 1000.

Masters de Roma: los cruces de semifinales

Jannik Sinner se enfrentará en la primera semifinal del Masters de Roma ante Daniil Medvedev (verdugo del argentino Thiago Tirante). El historial entre ambos lo lidera el número uno del mundo por 9 a 7. Son, justamente, 9 de 10 los triunfos consecutivos de Sinner sobre el ruso, con quien no pierde desde Wimbledon 2024.