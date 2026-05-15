Masters de Roma: así quedaron los cruces de semifinales

Ya sin argentinos en carrera, el Masters de Roma se aproxima a su instancia final y quedaron confirmados los cruces de semifinales del certamen que está disputándose en la capital italiana, en superficie de polvo de ladrillo.
El Masters de Roma ingresó en su etapa final y quedaron confirmados los cruces de semifinales del certamen que se disputa en la capital italiana
Ya sin argentinos en carrera, el Masters de Roma se aproxima a su instancia final y quedaron confirmados los cruces de semifinales del certamen que está disputándose en la capital italiana, en superficie de polvo de ladrillo.
Jannik Sinner es el máximo favorito a quedarse con el torneo. No solo por ubicarse en el puesto número uno del ranking mundial sino también por ser local en un certamen en el que quiere coronarse por primera vez. Además, el italiano igualó el récord de victorias de Novak Djokovic con 31 triunfos en Masters 1000.
Jannik Sinner se enfrentará en la primera semifinal del Masters de Roma ante Daniil Medvedev (verdugo del argentino Thiago Tirante). El historial entre ambos lo lidera el número uno del mundo por 9 a 7. Son, justamente, 9 de 10 los triunfos consecutivos de Sinner sobre el ruso, con quien no pierde desde Wimbledon 2024.
Por la otra llave, Luciano Darderi, también italiano y local en el certamen, se medirá frente a Casper Ruud. Será la primera vez que ambos se enfrenten en el circuito. Darderi disputará por primera vez una semifinal de Masters 1000 en su carrera.
En el cuadro de mujeres, las semifinales del Masters de Roma ya se llevaron a cabo y Elina Svitolina dio la nota al eliminar a Iga Swiatek por 6-4, 2-6 y 6-2; mientras que Coco Gauff se impuso sin mayores sobresaltos a la rumana Sorana Cirstea por 6-3 y 6-3. Svitolina y Gauff protagonizarán la final en Roma el próximo sábado.