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Torneo Proyección 2026: Gimnasia y Esgrima logró un triunfazo ante Godoy Cruz y perdió Independiente Rivadavia

Gimnasia y Esgrima le ganó 3 a 2 a Godoy Cruz, en el choque de equipos mendocinos. Mientras que Independiente Rivadavia perdió con Colón, el miércoles en el torneo de Reserva

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Gimansia y Esgrima le ganó a Godoy Cruz, de visitante en el choque de equipos mendocinos.

Gimansia y Esgrima le ganó a Godoy Cruz, de visitante en el choque de equipos mendocinos.

Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

En el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura Proyección 2026 Gimnasia y Esgrima logró un triunfazo de visitante ante Godoy Cruz, en el choque de equipos mendocinos, mientras que Independiente Rivadavia cayó de local frente a Colón.

Aún faltan disputarse 5 fechas, pero los tres representantes mendocinos están lejos de los cuatro equipos que clasificarán a los playoffs.

lobo tomba. reserva.
El Tomba y el Lobo protagonizaron un partido vibrante en Coquimbito.

El Tomba y el Lobo protagonizaron un partido vibrante en Coquimbito.

El Lobo, conducido por Luciano Cipriani le ganó 3 a 2 a Godoy Cruz, en un encuentro que se disputó en el predio de Coquimbito. Ganaba el visitante 2 a 0, el Tomba lo igualó y luego el Blanquinegro se llevó la victoria.

grupo A Reserva

La visita sacó ventaja con goles de Martín Úbeda a los 12' y Julián Moya a los 20', el Tomba lo igualó con los tantos de Matías Funes a los 23' de penal y Agustín Pérez los 42' y finalmente Úbeda, a los 30' del complemento, desde el punto penal, hizo su segundo gol personal y el tercero de su equipo que terminó con diez jugadores por la expulsión de Joaquín Sabattini a los 25' de la primera etapa.

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Gimnasia y Esgrima tiene 16 puntos y Godoy Cruz, dirigido por el Flaco Osvaldo Miranda, sufrió su segunda derrota consecutiva y está en los últimos puestos con 11 unidades.

tabla grupo b nuevo.

Independiente Rivadavia perdió de local ante Colón

En la Ciudad Deportiva, y por el Grupo B, la Lepra perdió este miércoles 2 a 1 con Colón de Santa Fe.

Rodrigo Giménez marcó el gol de los Azules, mientras que Jeremías Lastra e Iván Barbona marcaron los del Sabalero.

Independiente Rivadavia colon-

El equipo dirigido por Nicolás Medina sufrió su tercera derrota seguida y se ubica en los últimos puestos con 12 unidades.

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