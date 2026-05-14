Torneo Proyección 2026: Gimnasia y Esgrima logró un triunfazo ante Godoy Cruz y perdió Independiente Rivadavia

El Lobo, conducido por Luciano Cipriani le ganó 3 a 2 a Godoy Cruz, en un encuentro que se disputó en el predio de Coquimbito. Ganaba el visitante 2 a 0, el Tomba lo igualó y luego el Blanquinegro se llevó la victoria.

grupo A Reserva

La visita sacó ventaja con goles de Martín Úbeda a los 12' y Julián Moya a los 20', el Tomba lo igualó con los tantos de Matías Funes a los 23' de penal y Agustín Pérez los 42' y finalmente Úbeda, a los 30' del complemento, desde el punto penal, hizo su segundo gol personal y el tercero de su equipo que terminó con diez jugadores por la expulsión de Joaquín Sabattini a los 25' de la primera etapa.

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Vuelve a ponerse adelante Gimnasia con este gol de penal de Úbeda, gana el Mensana 3 a 2 ante Godoy Cruz.



Doblete para Úbeda en Coquimbito.



¡VAMOS, LOBO! pic.twitter.com/tJfHPt0VFk — 1908 (@1908GEM) May 14, 2026

Gimnasia y Esgrima tiene 16 puntos y Godoy Cruz, dirigido por el Flaco Osvaldo Miranda, sufrió su segunda derrota consecutiva y está en los últimos puestos con 11 unidades.

tabla grupo b nuevo.

Independiente Rivadavia perdió de local ante Colón

En la Ciudad Deportiva, y por el Grupo B, la Lepra perdió este miércoles 2 a 1 con Colón de Santa Fe.

Rodrigo Giménez marcó el gol de los Azules, mientras que Jeremías Lastra e Iván Barbona marcaron los del Sabalero.

Independiente Rivadavia colon-

El equipo dirigido por Nicolás Medina sufrió su tercera derrota seguida y se ubica en los últimos puestos con 12 unidades.