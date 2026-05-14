Torneo Proyección 2026: Gimnasia y Esgrima logró un triunfazo ante Godoy Cruz y perdió Independiente Rivadavia

En el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura Proyección 2026 Gimnasia y Esgrima logró un triunfazo de visitante ante Godoy Cruz, en el choque de equipos mendocinos, mientras que Independiente Rivadavia cayó de local frente a Colón.
Gimnasia y Esgrima le ganó 3 a 2 a Godoy Cruz, en el choque de equipos mendocinos. Mientras que Independiente Rivadavia perdió con Colón, el miércoles en el torneo de Reserva
En el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura Proyección 2026 Gimnasia y Esgrima logró un triunfazo de visitante ante Godoy Cruz, en el choque de equipos mendocinos, mientras que Independiente Rivadavia cayó de local frente a Colón.
Aún faltan disputarse 5 fechas, pero los tres representantes mendocinos están lejos de los cuatro equipos que clasificarán a los playoffs.
El Lobo, conducido por Luciano Cipriani le ganó 3 a 2 a Godoy Cruz, en un encuentro que se disputó en el predio de Coquimbito. Ganaba el visitante 2 a 0, el Tomba lo igualó y luego el Blanquinegro se llevó la victoria.
La visita sacó ventaja con goles de Martín Úbeda a los 12' y Julián Moya a los 20', el Tomba lo igualó con los tantos de Matías Funes a los 23' de penal y Agustín Pérez los 42' y finalmente Úbeda, a los 30' del complemento, desde el punto penal, hizo su segundo gol personal y el tercero de su equipo que terminó con diez jugadores por la expulsión de Joaquín Sabattini a los 25' de la primera etapa.
Gimnasia y Esgrima tiene 16 puntos y Godoy Cruz, dirigido por el Flaco Osvaldo Miranda, sufrió su segunda derrota consecutiva y está en los últimos puestos con 11 unidades.
En la Ciudad Deportiva, y por el Grupo B, la Lepra perdió este miércoles 2 a 1 con Colón de Santa Fe.
Rodrigo Giménez marcó el gol de los Azules, mientras que Jeremías Lastra e Iván Barbona marcaron los del Sabalero.
El equipo dirigido por Nicolás Medina sufrió su tercera derrota seguida y se ubica en los últimos puestos con 12 unidades.