Torneo Proyección 2026: Godoy Cruz perdió frente a Racing como visitante

Godoy Cruz cayó por 4 a 2 ante Racing, en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Zona A del Torneo Proyección 2026.
Godoy Cruz cayó ante Racing, en Avellaneda, por la tercera fecha del Torneo Proyección. Es la segunda derrota seguida del equipo que dirige Osvaldo Miranda.
La reserva del Tomba sufrió su segunda derrota consecutiva ya que venía de caer de local frente a Sarmiento de Junín 2 a 1.
El encuentro se disputó en el predio el predio Tita Mattiussi y además de ser muy intenso tuvo 6 goles ya que la Academia se adelantó con gol de Felipe Schaare a los 22' e igualó el Expreso a los 45' por intermedio de Benjamín Rojas.
En el complemento se puso nuevamente arriba el Albiceleste con un tanto de Benjamín González y el Expreso lo volvió a empatar con un golazo de tiro libre de Gerónimo Montivero, pero Francisco Fraga puso el 3 a 2 para el equipo que dirige el Chirola Romero a los 23' y Taborda a los 50' estableció el 4 a 2 definitivo.
El Tomba jugó 3 partidos, empató con Argentinos Juniors de visitante y luego perdió dos al hilo.
Godoy Cruz, dirigido por Osvaldo Miranda, formó con Valentín Sosa, Agustín Pérez, Matías Funes, Pedro Paillalef y Emiliano Valenzuela; Benjamín Rojas, Lautaro Rivarola, Julián Alberti y Antonio Guerrero; Renato Ferreyra y Kevin Valdez.
En el complemento ingresaron Gerónimo Montivero (autor del segundo gol), Luciano Cruceño. Jesús Vallejos y Felipe Heredia.
Por la 4ta fecha Godoy Cruz volverá a jugar de local ante River, el próximo miércoles 4 de marzo a las 17 en el predio de Coquimbito.