Torneo Proyección 2026: Godoy Cruz perdió frente a Racing como visitante

En el complemento se puso nuevamente arriba el Albiceleste con un tanto de Benjamín González y el Expreso lo volvió a empatar con un golazo de tiro libre de Gerónimo Montivero, pero Francisco Fraga puso el 3 a 2 para el equipo que dirige el Chirola Romero a los 23' y Taborda a los 50' estableció el 4 a 2 definitivo.

El Tomba jugó 3 partidos, empató con Argentinos Juniors de visitante y luego perdió dos al hilo.

La reserva de Godoy Cruz volvió a perder

Godoy Cruz, dirigido por Osvaldo Miranda, formó con Valentín Sosa, Agustín Pérez, Matías Funes, Pedro Paillalef y Emiliano Valenzuela; Benjamín Rojas, Lautaro Rivarola, Julián Alberti y Antonio Guerrero; Renato Ferreyra y Kevin Valdez.

En el complemento ingresaron Gerónimo Montivero (autor del segundo gol), Luciano Cruceño. Jesús Vallejos y Felipe Heredia.

Por la 4ta fecha Godoy Cruz volverá a jugar de local ante River, el próximo miércoles 4 de marzo a las 17 en el predio de Coquimbito.