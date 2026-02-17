Consternación: una joven de 19 años murió por consumir comida de un basural

Tragedia basural muerte

Los tres menores de edad continuaban internados en ese hospital santacruceño bajo un monitoreo permanente por parte del personal de salud aunque en las últimas horas ya se encontraban fuera de peligro, según el informe de distintos de medios locales.

La noticia que involucraba a esta familia, se viralizó rápidamente en redes sociales y provocó un profundo impacto entre los vecinos de Caleta Olivia, que mostraron su preocupación por la situación de extrema vulnerabilidad que atravesaba la familia.

Sin embargo, el hospital aclaró a través de un comunicado que de acuerdo con las evaluaciones médicas realizadas, no existe un diagnóstico que confirme una intoxicación alimentaria ni una relación directa con el consumo de alimentos provenientes de un basural, como se había mencionado en algunas versiones difundidas públicamente.

Autoridades del hospital indicaron que tras el ingreso de los pacientes, se activaron los protocolos de atención sanitaria, garantizando la asistencia médica, el acompañamiento a la familia y la confidencialidad de la información clínica conforme a la normativa vigente.

Tragedia basural hospital

Fuentes de la investigación, indicaron que la falta del Documento Nacional de Identidad (DNI) de la joven de 19 dificultó los trámites de sepelio a raíz de que sus padres nunca acudieron al Registro Civil.

Por su parte, la madre de la joven fallecida "ingresó al servicio de Guardia el 8 de febrero", fue estabilizada y recibió el alta médica, mientras se espera que en las próximas horas reciba la asistencia del área de Desarrollo Social de la ciudad.