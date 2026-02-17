Acceso a la casa propia: el plan de viviendas del IPV con cuotas de menos de $300.000

Son muchas las familias que tienen el sueño de tener una casa propia y dejar de pagar alquileres. Pero, para lograr cumplir ese deseo, solamente ven dos caminos posibles: un plan del Instituto Provincial de Viviendas (IPV) o los créditos hipotecarios ofrecidos por las entidades bancarias.
En el caso del IPV de Mendoza, justamente, uno de los planes de vivienda vigentes tiene que ver con la posibilidad de acceder a un crédito que permita acceder a tener una casa propia y pagar cuotas que van desde los $297.000.
Cómo es el plan de vivienda del IPV
Uno de los planes del IPV que se encuentra vigente es Construyo Mi Casa. Este consiste en la otorgación de un crédito para que las personas que posean un lote o un sitio en el que construir puedan levantar su propia vivienda.
La novedad que tiene este crédito del IPV es que la cuota depende de la superficie que posea la vivienda que se va a construir. Por eso mismo, en el caso de una casa que tenga 55m2 cubiertos, que es el mínimo, la cuota a devolver puede ser de $297.000 por mes.
Ahora, para acceder a este plan de viviendas del IPV se deben cumplir los siguientes requisitos:
- Ingreso Familiar Mínimo desde $1.488.000
- Créditos hipotecarios del IPV otorga el 85% del inmueble
- El tamaño debe estar entre los 55 m² y 140 m²
- Tener un terreno o adquirirlo en los 36 meses de ahorro previo.
- El terreno debe contar con luz y agua potable. Si es en un barrio cerrado, las expensas no deben superar el 50% del monto de la cuota de la alternativa IV (80 m2).
Las condiciones que se deben cumplir para acceder a una casa del IPV
Además de estas condiciones, hay otros dos requisitos que todo solicitante de estos créditos hipotecarios del IPV debe cumplir y es que no pueden ser propietarios de otras casas o propiedades y el crédito debe ser utilizado para primera vivienda familiar.
En caso de no cumplir con estas dos condiciones, los solicitantes no podrán acceder a los créditos hipotecarios del IPV. En caso de cumplir con todos los requisitos, la inscripción se puede hacer a través de la página web oficial del IPV.
De cuánto es el valor de la cuota del crédito del IPV
De acuerdo al tamaño de la casa a construir, el valor de la cuota a pagar por el crédito hipotecario del IPV es el siguiente:
- 55 m²: $297.771 (ingreso mínimo requerido: $1.488.859)
- 69 m²: $342.947 (ingreso mínimo: $1.714.871)
- 80 m²: $382.362 (ingreso mínimo: $1.911.811)
- 100 m²: $453.642 (ingreso mínimo: $2.269.212)
- 120 m²: $559.822 (ingreso mínimo: $2.799.110)
- 140 m²: $637.279 (ingreso mínimo: $3.186.396)