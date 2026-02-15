Inicio Sociedad Truco casero
El truco casero para recuperar un mueble de madera viejo, seco y sin brillo

Si tienes un mueble de madera o varios que ya no dan para más y necesitan una renovación, sigue leyendo para conocer este truco casero

Isabella Brosio
Para cada problema de casa existe un truco casero simple y efectivo. 
Podemos llamar truco casero a todo procedimiento, técnica o herramienta destinada a solucionar problemas comunes de casa. Para realizar un truco, por lo general se requieren pocos materiales, pocos ingredientes y poco dinero. Hoy te cuento cómo recuperar un mueble de madera seco y viejo, con pocos pasos y en algunos minutos.

mueble
Con un truco casero puedes recuperar esos viejos muebles de madera gastados y secos.&nbsp;

Un truco casero y algo más: por qué la madera se seca y desgasta

Todos tenemos en casa algún mueble viejo o pieza de madera que no utilizamos porque está seco, desgastado, opaco y descascarado. Cuando esto ocurre, por lo general optamos por mandar el mueble de madera al altillo, regalarlo o hacerlo leña.

La madera, como toda sustancia o material de origen natural, sufre con los cambios de clima, los rayos de sol muy fuertes, la humedad y las plagas, más aún si es madera sin tratamiento.

La madera se desgasta y seca fácilmente cuando la exponemos de más a estos factores. Es un material higroscópico; esto significa que absorbe o libera humedad para equilibrarse con el ambiente.

madera seca
La madera se reseca por falta de humedad y exceso de sol.&nbsp;

Cuando está en un espacio con mucho sol y poca humedad, la madera pierde agua, se contrae y agrieta. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando la puerta principal de la casa está ubicada con dirección al sol y recibe sus rayos todo el día o cuando la calefacción del invierno reseca el interior de la casa.

La deshidratación de la madera provoca grietas y contracción. Esto no significa que la madera necesite mucha humedad; por el contrario, un ambiente muy húmedo pudre la madera, la agranda y arruina.

Truco casero: cómo recuperar un mueble de madera seco y viejo

Para recuperar un mueble de madera viejo solo necesitas un truco casero y un par de ingredientes. Es posible recuperar una madera seca y sin humedad, aunque parezca una tarea imposible.

Lo primero y principal es retirar la madera seca y vieja con una lija para eliminar las astillas. También puedes limpiar la madera con jabón neutro y un poco de agua antes de colocar el aceite.

aceite en la madera
Hidratar la madera requiere de un ingrediente oleoso y h&uacute;medo combinado con otros productos que aumentan la hidrataci&oacute;n.

  • Con una mezcla de vinagre de manzana y aceite, puedes rociar la madera gastada para hidratarla. Frota la superficie suavemente con un paño para asegurarte de que el aceite penetre en la madera.
  • El aceite de linaza también sirve para hidratar la madera seca y vieja.
  • Para dar brillo a la madera, puedes untar un poco de vaselina en los muebles una vez que ya estén hidratados.

