El truco casero para recuperar un naranjo con hojas amarillas

El color verde de sus hojas proviene de clorofila que se “pierde” cuando el árbol no puede producirlo o lo utiliza mal. El resultado son las famosas hojas amarillas y pueden caerse. Los motivos más frecuentes varían y algunas veces se debe a:

naranja con hojas amarillas Las manchas amarillas en las hojas del naranjo suelen ser indicativas de problemas respecto al tipo de cuidado y atención que necesita.

La deficiencia de nutrientes como el nitrógeno que provoca hojas amarillas generalizadas, especialmente en las viejas. La falta de hierro y zinc causan amarillamiento, típico de micronutrientes bloqueados por pH alto. Además, las deficiencias de magnesio también provoca amarilleo entre las venas de las hojas.

El exceso de agua cuando se riega el naranjo limita el oxígeno en las raíces, reduce la absorción y puede traer podredumbre radicular, que causa clorosis general. Sin embargo, el estrés por sequía también puede limitar la absorción de nutrientes y desencadenar hojas amarillas.

Cuando hay un pH inadecuado del suelo puede “fijar” hierro y otros micronutrientes, haciéndolos inaccesibles aunque estén presentes en el suelo. Ni hablar de como los Fungicidas, enfermedades de raíces y hasta fluctuaciones bruscas de temperatura o luz pueden agravar la clorosis.

‍ El truco casero para recuperar tu naranjo

naranjo (3) Con este truco casero el naranjo mejorará su aspecto en cuestión de días.