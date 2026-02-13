Cuando un naranjo desarrolla hojas amarillas, es una señal de alarma que puede indicar problemas de nutrición, riego o ambiente. Para quienes cuidan estos árboles en jardines o huertos sobre todo en climas como el de Córdoba o Argentina es necesario entender por qué ocurre y cómo solucionarlo puede marcar la diferencia entre un árbol saludable o uno estresado.
El truco casero para recuperar un naranjo con hojas amarillas
Si tu árbol de naranjo comenzó a tener manchas amarillas o marrones, a continuación te explicamos cómo solucionarlo con este truco casero
¿Qué le pasa al naranjo cuando las hojas se ponen amarillas?
Los naranjos son plantas perennes de clima subtropical que dependen de un adecuado equilibrio nutricional y ambiental para producir hojas verdes y fruta dulce. Tienen necesidades específicas de luz, agua y nutrientes porque, como todos los cítricos, realizan fotosíntesis intensa y mantienen su follaje todo el año.
El color verde de sus hojas proviene de clorofila que se “pierde” cuando el árbol no puede producirlo o lo utiliza mal. El resultado son las famosas hojas amarillas y pueden caerse. Los motivos más frecuentes varían y algunas veces se debe a:
La deficiencia de nutrientes como el nitrógeno que provoca hojas amarillas generalizadas, especialmente en las viejas. La falta de hierro y zinc causan amarillamiento, típico de micronutrientes bloqueados por pH alto. Además, las deficiencias de magnesio también provoca amarilleo entre las venas de las hojas.
El exceso de agua cuando se riega el naranjo limita el oxígeno en las raíces, reduce la absorción y puede traer podredumbre radicular, que causa clorosis general. Sin embargo, el estrés por sequía también puede limitar la absorción de nutrientes y desencadenar hojas amarillas.
Cuando hay un pH inadecuado del suelo puede “fijar” hierro y otros micronutrientes, haciéndolos inaccesibles aunque estén presentes en el suelo. Ni hablar de como los Fungicidas, enfermedades de raíces y hasta fluctuaciones bruscas de temperatura o luz pueden agravar la clorosis.
El truco casero para recuperar tu naranjo
- Ajusta el riego para permitir que las raíces busquen agua y aire. Evita el encharcamiento.
- Usa un fertilizante específico para cítricos con nitrógeno, hierro y micronutrientes.
- Controla el pH, pues si está muy alcalino, algunos materiales orgánicos o azufre pueden “nivelarlo” para que el naranjo absorba hierro y otros elementos.
- Si notas que solo hojas viejas o nuevas se amarillean, eso da pistas sobre qué nutriente está faltando y cuál abono usar.
- El saquito de té o las cáscaras de banana son un aliado generoso y efectivo con los árboles cítricos.