Por qué el naranjo tiene las hojas pegajosas: qué significa y cómo se soluciona

Entre las causas más comunes tenemos:

Pulgones : insectos verdes, negros o amarillos que se agrupan en brotes tiernos y en el envés de las hojas.

: insectos verdes, negros o amarillos que se agrupan en brotes tiernos y en el envés de las hojas. Cochinillas : bultos blancos, marrones o algodonosos adheridos a ramas y hojas. Son una de las causas más comunes de melaza en los cítricos.

: bultos blancos, marrones o algodonosos adheridos a ramas y hojas. Son una de las causas más comunes de melaza en los cítricos. Mosca blanca : produce melaza y suele aparecer en climas cálidos y húmedos.

: produce melaza y suele aparecer en climas cálidos y húmedos. Hormigas: no producen la melaza, pero protegen a estas plagas porque se alimentan de esa sustancia, lo que agrava el problema.

Si notas que a tu naranjo le está ocurriendo debes actuar, ya que si no se soluciona a tiempo disminuye el crecimiento del árbol, se reduce la producción de flores y frutos, aparecen manchas negras en las hojas y el árbol se debilita y se vuelve más vulnerable a enfermedades.

Cómo solucionar el problema

Para solucionar este problema en tu naranjo es necesario, primero, lavar las hojas con agua y jabón neutro ayuda a eliminar la melaza y parte de los insectos. Esto mejora rápidamente el aspecto del árbol.

Después se requiere tener un control de las plagas revisando especialmente los brotes nuevos y el envés de las hojas. Intenta eliminar las hormigas colocando barreras adhesivas en el tronco o controlar los hormigueros cercanos evita que las plagas vuelvan a instalarse. Por último, poda las ramas muy afectadas permite que el árbol concentre su energía en las partes sanas.

Además, sería de gran ayuda mantener el área alrededor del árbol libre de hojas caídas y frutos podridos para prevenir enfermedades fúngicas y bacterianas.