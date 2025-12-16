Por qué el naranjo tiene las hojas pegajosas: qué significa y cómo se soluciona

Si notaste que las hojas de tu naranjo están pegajosas al tacto, no se trata de savia ni de un fenómeno natural del árbol. Este síntoma suele ser una señal de alerta que indica la presencia de plagas comunes en los cítricos y detectarlo a tiempo es clave para evitar daños mayores en el árbol y en la producción de frutos.
El naranjo es uno de los frutales más comunes en patios y jardines, pero también uno de los primeros en mostrar signos visibles cuando algo no está bien. Entre las señales más frecuentes está el aspecto pegajoso de las hojas, un síntoma que muchos pasan por alto, pero que puede revelar problemas importantes en la planta.
¿Qué significa que el naranjo tenga las hojas pegajosas?
Las hojas pegajosas en el naranjo se deben, en la mayoría de los casos, a una sustancia llamada melaza, que es segregada por insectos que se alimentan de la savia del árbol. Al succionar los nutrientes, estos insectos liberan un residuo azucarado que se deposita sobre hojas, ramas e incluso el suelo. Este problema no solo debilita al naranjo, sino que además favorece la aparición de hongos negros, como la fumagina, que impiden la correcta fotosíntesis.
Entre las causas más comunes tenemos:
- Pulgones: insectos verdes, negros o amarillos que se agrupan en brotes tiernos y en el envés de las hojas.
- Cochinillas: bultos blancos, marrones o algodonosos adheridos a ramas y hojas. Son una de las causas más comunes de melaza en los cítricos.
- Mosca blanca: produce melaza y suele aparecer en climas cálidos y húmedos.
- Hormigas: no producen la melaza, pero protegen a estas plagas porque se alimentan de esa sustancia, lo que agrava el problema.
Si notas que a tu naranjo le está ocurriendo debes actuar, ya que si no se soluciona a tiempo disminuye el crecimiento del árbol, se reduce la producción de flores y frutos, aparecen manchas negras en las hojas y el árbol se debilita y se vuelve más vulnerable a enfermedades.
Cómo solucionar el problema
Para solucionar este problema en tu naranjo es necesario, primero, lavar las hojas con agua y jabón neutro ayuda a eliminar la melaza y parte de los insectos. Esto mejora rápidamente el aspecto del árbol.
Después se requiere tener un control de las plagas revisando especialmente los brotes nuevos y el envés de las hojas. Intenta eliminar las hormigas colocando barreras adhesivas en el tronco o controlar los hormigueros cercanos evita que las plagas vuelvan a instalarse. Por último, poda las ramas muy afectadas permite que el árbol concentre su energía en las partes sanas.
Además, sería de gran ayuda mantener el área alrededor del árbol libre de hojas caídas y frutos podridos para prevenir enfermedades fúngicas y bacterianas.