Naranjo: qué quiere decir que las naranjas se abran a la mitad estando en el árbol

Las naranjas son uno de los frutos más apreciados por su sabor, su aporte de vitamina C y su aroma fresco. Sin embargo, es muy común ver que en plena maduración, las naranjas se abren o agrietan mientras aún están en el árbol. Este fenómeno tiene un significado con causas específicas y formas efectivas de prevenirlo.
El Naranjo es un árbol frutal del género Citrus, que forma parte de la familia de las rutáceas. Se trata de un árbol de porte mediano que se caracteriza por tener un pequeño fruto rudimentario que queda incluido en el fruto principal por su zona estilar (zona opuesta a la unión del fruto con las hojas). El aspecto que toma es similar a un ombligo, por eso sus frutos se llaman naranja de ombligo.
Lo cierto es que hay otras variedades de naranja y que son más propensas al rajado, como la Navelina o la Washington Navel, por tener una piel más fina. Te contamos en esta nota porque ocurre esto.
Naranjo: por qué las naranjas se abren en el árbol
El agrietamiento de las naranjas se debe principalmente a desequilibrios en la absorción de agua. Esto ocurre cuando, tras un período de sequía o estrés hídrico, el árbol recibe una gran cantidad de agua de golpe, ya sea por lluvias intensas o riegos excesivos.
Al absorber ese líquido de manera repentina, el fruto se hincha rápidamente por dentro, pero su cáscara, más rígida, no alcanza a expandirse al mismo ritmo, provocando que se abra o se raje.
Entre las causas más frecuentes se destacan los cambios bruscos de humedad y temperatura, la falta de riego constante y equilibrado, el exceso de nitrógeno en la fertilización, que debilita la piel del fruto e incluso vientos fuertes o el calor extremo, que resecan la superficie del fruto y generan tensiones internas. La maduración extrema de la naranja también puede influir.
Cómo evitar que las naranjas se abran
Aunque no siempre se puede evitar del todo porque también es un proceso normal de la planta, hay varias prácticas de cuidado que reducen notablemente el riesgo:
- Evitá los períodos de sequía prolongada seguidos de riegos abundantes. Es preferible regar el árbol con menor cantidad pero con mayor frecuencia.
- Cubrir el suelo con restos orgánicos o pasto seco ayuda a conservar la humedad y evita los cambios bruscos de temperatura.
- Reducí los abonos con exceso de nitrógeno y equilibrá con potasio y calcio, nutrientes que fortalecen la cáscara del fruto.
- Las podas drásticas exponen los frutos al sol directo y aumentan el riesgo de que se recalienten y se agrieten.
- Si el fruto está completamente maduro y se aproxima una lluvia fuerte, lo ideal es recolectar antes para evitar que el exceso de agua provoque el rajado.