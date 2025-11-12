Naranjo: qué quiere decir que las naranjas se abran a la mitad estando en el árbol

naranjo (1) La naranja puede partirse en el árbol por varios motivos, sobre todo de riego.

Naranjo: por qué las naranjas se abren en el árbol

El agrietamiento de las naranjas se debe principalmente a desequilibrios en la absorción de agua. Esto ocurre cuando, tras un período de sequía o estrés hídrico, el árbol recibe una gran cantidad de agua de golpe, ya sea por lluvias intensas o riegos excesivos.

Al absorber ese líquido de manera repentina, el fruto se hincha rápidamente por dentro, pero su cáscara, más rígida, no alcanza a expandirse al mismo ritmo, provocando que se abra o se raje.

Entre las causas más frecuentes se destacan los cambios bruscos de humedad y temperatura, la falta de riego constante y equilibrado, el exceso de nitrógeno en la fertilización, que debilita la piel del fruto e incluso vientos fuertes o el calor extremo, que resecan la superficie del fruto y generan tensiones internas. La maduración extrema de la naranja también puede influir.

naranjo El árbol de naranja es una de las especies frutales más apreciadas en el mundo.

Cómo evitar que las naranjas se abran

Aunque no siempre se puede evitar del todo porque también es un proceso normal de la planta, hay varias prácticas de cuidado que reducen notablemente el riesgo: