El árbol que tiene espigas de flores púrpuras inunda el jardín de perfume

El jardín en primavera es mucho mejor que en otras estaciones, ya que las plantas nos regalan flores coloridas y liberan un aroma único que se siente en el aire. Más allá de las flores primaverales, existen árboles y arbustos que también se destacan por su perfume.
La magnolia, el tilo y el paraíso son algunos árboles aromáticos típicos del jardín. Sin embargo, en este artículo exploramos una especie que destaca por sus densas espigas de flores púrpuras. Es fácil de cuidar y embellece cualquier espacio.
El árbol que llena de aroma el jardín
El Vitex agnus-castus, conocido popularmente como Sauzgatillo o árbol casto es un aliado para quienes quieren tener un jardín perfumado. Se trata de una especie de climas cálidos que con la llegada de la primavera despliega flores púrpuras, azules o rosadas intensamente aromáticas. Este perfume no solo es agradable, sino que atrae a polinizadores como mariposas y abejas.
El árbol casto es notablemente versátil, ya que puede crecer como arbusto frondoso, como árbol pequeño o incluso puede alcanzar más de 3 metros de altura. También, se adapta a ser cultivado en macetas grandes, aunque su tamaño final será limitado.
Según los expertos de Picture This, el Sauzgatillo prospera en condiciones de pleno sol, que fomentan un crecimiento robusto, una floración óptima y una salud vibrante. A pesar de su preferencia, muestra una tolerancia a la sombra parcial, experimentando un crecimiento más lento y una reducción en la floración.
Como la planta es nativa de entornos subtropicales, requiere un riego regular, aunque tiene capacidades de almacenar agua. Para un crecimiento óptimo, el sauzgatillo chino debe ser regado una vez por semana semana durante la primavera-verano, y una vez cada dos semanas en otoño-invierno. Cabe destacar que tienes que ajustar el riego según las necesidades de tu planta.
Este árbol prospera en regiones con suelos arenosos o limosos, que drenan bien y son ricos en materia orgánica con un pH ligeramente ácido a neutro. Para un crecimiento óptimo, asegúrate de que el suelo esté equilibrado en nutrientes y tenga buena aireación. Una mezcla adecuada incluye partes iguales de tierra de jardín, arena gruesa y compost.