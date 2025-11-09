El árbol que tiene espigas de flores púrpuras inunda el jardín de perfume

Sauzgatillo Este árbol o arbusto tranquilamente puede crecer en maceta. Imagen: Freepik.

El árbol casto es notablemente versátil, ya que puede crecer como arbusto frondoso, como árbol pequeño o incluso puede alcanzar más de 3 metros de altura. También, se adapta a ser cultivado en macetas grandes, aunque su tamaño final será limitado.

Según los expertos de Picture This, el Sauzgatillo prospera en condiciones de pleno sol, que fomentan un crecimiento robusto, una floración óptima y una salud vibrante. A pesar de su preferencia, muestra una tolerancia a la sombra parcial, experimentando un crecimiento más lento y una reducción en la floración.

Como la planta es nativa de entornos subtropicales, requiere un riego regular, aunque tiene capacidades de almacenar agua. Para un crecimiento óptimo, el sauzgatillo chino debe ser regado una vez por semana semana durante la primavera-verano, y una vez cada dos semanas en otoño-invierno. Cabe destacar que tienes que ajustar el riego según las necesidades de tu planta.

Sauzgatillo flores Si vas a podar este arbusto tienes que hacerlo a principios de primavera. Imagen: Freepik.

Este árbol prospera en regiones con suelos arenosos o limosos, que drenan bien y son ricos en materia orgánica con un pH ligeramente ácido a neutro. Para un crecimiento óptimo, asegúrate de que el suelo esté equilibrado en nutrientes y tenga buena aireación. Una mezcla adecuada incluye partes iguales de tierra de jardín, arena gruesa y compost.