Árbol de palta: el truco para saber si un aguacate está verde o maduro antes de cosecharlo

Este tiempo es crucial para que el aguacate desarrolle la cantidad necesaria de materia grasa y nutrientes en su interior. Si se corta antes, la fruta no madurará correctamente, perderá firmeza y tendrá mal sabor. Además, al partirlo en dos para comerlo veremos que la pulpa estará negra.

Otro punto a considerar es que el árbol de palta y sus respectivos frutos prosperan rápidamente en climas cálidos. Por lo tanto, si la primavera y el verano fueron muy calurosos, podrías cortarlos antes, entre 5 y 6 meses.

arbol de palta.jpg

En este sentido, los especialistas en jardinería señalan que será clave aprender a analizar la cáscara del aguacate. SI la misma está brillante, significa que la fruta está verde. En cambio, cuando la cáscara es opaca, quiere decir que el superalimento está listo para cosechar.

Un dato no menor a tener en cuenta es que cosechar un aguacate maduro no significa que el superalimento esté listo para consumir. En consecuencia, luego de cortar la fruta, debemos aguardar entre 3 y 7 días. Recién a partir de ese momento estará listo para comerlo en alguna ensalada o cualquier otra preparación culinaria.