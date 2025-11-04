Cómo cuidar un árbol de palta en maceta para cosechar aguacates grandes y sabrosos

El árbol de palta es una de las pocas plantas que puede crecer tanto en maceta como en huerto y darnos frutos deliciosos. Si tenés ganas de cultivar esta especie en un recipiente y no en el jardín, es necesario considerar algunos cuidados de jardinería específicos para que la Persea americana nos brinde aguacates de buen tamaño y sabor.
Pocos lo saben: cómo cuidar un árbol de palta en maceta
Si compraste un árbol de palta y lo querés colocar en una maceta o bien hiciste la germinación de la semilla y querés sembrarla en recipientes de este tipo, primero que nada deberás saber la importancia del tamaño del contenedor.
De acuerdo a expertos en jardinería, en promedio, la maceta debe tener una capacidad de 60 litros en adelante. Acorde pasen los meses y la planta crezca, tendrás que llevarla a un recipiente de mayor tamaño. En este sentido, también se debe considerar si el material es de barro, cerámica o plástico, siendo este último el mejor ya que ayuda a mantener una película de humedad constante alrededor del sustrato, algo que el aguacate adora.
Además, si la maceta está sobre el suelo de baldosa o cemento, hay que elevarla (con un palet o ladrillos) para que el aire circule. Esto evita que el suelo caliente el fondo y queme las raíces en verano, aseguran los especialistas.
Otro punto clave para el cuidado del árbol de palta en maceta residirá en el riego del ejemplar. Para esto es necesario tener en cuenta que la hidratación dependerá del sustrato, del recipiente y del clima. Como regla general se recomienda introducir un dedo en la tierra y ver si sale húmedo o completamente seco. A partir de ahí deberás tomar la decisión de regar o no.
Por último, tenemos que considerar que el árbol de palta es de clima tropical y si se trata de una planta joven no tolerará el frío. Por ende, la maceta deberá posicionarse al resguardo de las bajas temperaturas. A medida que pasan los años, la Persea americana se vuelve más tolerante al frío.
Con estos cuidados básicos, lograrás que el árbol de palta tenga frutas grandes y sabrosas. Si querés potenciar su crecimiento, te recomiendo nutrirlo con abonos caseros.