Cómo cuidar un árbol de palta en maceta para cosechar aguacates grandes y sabrosos

arbol de palta maceta El árbol de palta puede crecer con facilidad en una maceta.

Además, si la maceta está sobre el suelo de baldosa o cemento, hay que elevarla (con un palet o ladrillos) para que el aire circule. Esto evita que el suelo caliente el fondo y queme las raíces en verano, aseguran los especialistas.

Otro punto clave para el cuidado del árbol de palta en maceta residirá en el riego del ejemplar. Para esto es necesario tener en cuenta que la hidratación dependerá del sustrato, del recipiente y del clima. Como regla general se recomienda introducir un dedo en la tierra y ver si sale húmedo o completamente seco. A partir de ahí deberás tomar la decisión de regar o no.

Por último, tenemos que considerar que el árbol de palta es de clima tropical y si se trata de una planta joven no tolerará el frío. Por ende, la maceta deberá posicionarse al resguardo de las bajas temperaturas. A medida que pasan los años, la Persea americana se vuelve más tolerante al frío.

árbol de palta El árbol de palta crecerá rápidamente gracias a estos consejos.

Con estos cuidados básicos, lograrás que el árbol de palta tenga frutas grandes y sabrosas. Si querés potenciar su crecimiento, te recomiendo nutrirlo con abonos caseros.