Cuál es el mejor abono casero para que un árbol de palta estalle de aguacates en pocos meses

Los nutrientes son esenciales para el crecimiento de cualquier planta y en el caso del árbol de palta no hay excepción alguna. Especialistas en jardinería aseguran que, con el abono casero correcto, la Persea americana estallará de aguacates en pocos meses. Para este truco, solamente debemos acudir a dos ingredientes que seguramente encontremos en la cocina.
El abono casero de 2 ingredientes que estimula el crecimiento del árbol de palta
Además de los tradicionales cuidados que demanda el árbol de palta, el uso de abonos caseros para estimular su crecimiento será fundamental. En este sentido, acudiremos a la sugerencia de un experto en jardinería para nutrir la Persea americana.
Según el canal de YouTube ‘Siembras y Cosechas’, con dos cucharadas de café y dos cucharadas de canela lograremos potenciar el desarrollo del árbol de palta, acelerando su crecimiento y obteniendo una cosecha próspera en pocos meses.
El café es un ingrediente con alto contenido de nitrógeno, un nutriente crucial para la producción de clorofila y el desarrollo de follaje verde y vigoroso. En este sentido, se favorecerá el crecimiento de nuevas ramas y hojas, lo cual es vital para la fotosíntesis y el desarrollo general del árbol de palta.
Por su parte, la canela fortalece las raíces de la Persea americana, permitiéndole así absorber mejor los nutrientes que habitualmente se encuentren en el suelo. Además de permitir un sistema radicular más fuerte y eficiente, esta especia repele plagas que atentan contra el bienestar de árbol de palta.
Para elaborar este abono casero de dos ingredientes, el primer paso consistirá en buscar un balde o recipiente y colocar un litro de agua. A continuación, añadir dos cucharadas de canela en polvo y dos cucharadas de café (natural, sin azucares ni agregados). Revolver bien hasta integrar todos los ingredientes.
Cuando el agua cambie radicalmente de color, el abono casero líquido estará listo para aplicarse sobre el árbol de palta. Simplemente tendremos que regar el suelo de la planta. Con el paso de los meses notarás cómo el ejemplar crece rápidamente y permitirá una cosecha próspera y abundante.