Cada cuánto tiempo debes podar un árbol de palta para cosechar aguacates deliciosos

Árbol de palta: cuándo y cómo podar la planta para cosechar aguacates grandes y llenos de sabor

El árbol de palta necesita distintos cuidados de jardinería para crecer adecuadamente. La poda es una de las tareas impostergables que nos permitirán disfrutar, posteriormente, de una cosecha próspera.

Según el canal de YouTube ‘Laderas del Naranco-Fruticultura y Jardinería’, si el árbol de palta es joven, debe podarse después del cuarto año. A partir de ahí, se tiene que podar cada vez que concluye la cosecha y que la planta deja de dar aguacates. Esto nos permitirá preparar el ejemplar para el siguiente ciclo.