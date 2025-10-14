Cada cuánto tiempo debes regar un árbol de palta en primavera para tener aguacates grandes y llenos de sabor

El árbol de palta necesita distintos cuidados para su correcto crecimiento. Uno de los vitales para desarrollar en primavera, según explican expertos en jardinería, es el riego. La frecuencia será clave para estimular la floración del ejemplar y cosechar aguacates grandes y llenos de sabor. En este sentido, a continuación sabrás con precisión cada cuántos días hidratar la planta frutal.
Jardinería: esta es la cantidad de días que debes esperar para regar tu árbol de palta en primavera
Persea americana es el nombre científico del árbol de palta, un ejemplar originario de climas subtropicales y húmedos, por lo que el agua es vital para su correcto crecimiento. En este sentido, es fundamental saber cuándo regar la planta para tener una cosecha próspera y abundante de aguacates.
Especialistas en jardinería señalan que el riego ideal de un árbol de palta en primavera debe ser cada una o dos semanas, dependiendo el clima y el tipo de suelo. En este punto, los profesionales señalan la importancia de no excederse en la hidratación, ya que se saturarán las raíces y no podrán absorber los nutrientes de manera adecuada.
En esta línea, el clima cumplirá un rol estelar en el riego del árbol de aguacate. Por ejemplo, en ciudades cálidas y áridas, este ejemplar requiere de una hidratación frecuente, cada cinco días, poniéndole freno a la evaporación de la humedad. En cambio, en regiones donde el clima es fresco, se recomienda realizar esta tarea de jardinería cada 18 o 20 días.
Por otro lado, el tipo de suelo incidirá notablemente en la frecuencia de riego del árbol de palta. Si el suelo es arenoso, el agua se drenará rápidamente, por lo que necesitarás regar el ejemplar cada 6 o 7 días. En cambio, si el suelo es arcilloso, se retendrá mejor la humedad, pero la planta estará más propensa a la pudrición de raíces.
En consecuencia, será importante conocer el tipo de suelo donde está cultivado el árbol de palta y a partir de allí proceder al riego del ejemplar. En este sentido, los profesionales de la jardinería sugieren, en caso que sea necesario, añadir un mulching o mantillo de material orgánico o inorgánico. Esto permitirá mantener la humedad y fomentará el crecimiento de la planta frutal.