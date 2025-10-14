Cada cuánto tiempo debes regar un árbol de palta en primavera para tener aguacates grandes y llenos de sabor

árbol de palta Jardinería: los días que debes aguardar para regar un árbol de palta.

En esta línea, el clima cumplirá un rol estelar en el riego del árbol de aguacate. Por ejemplo, en ciudades cálidas y áridas, este ejemplar requiere de una hidratación frecuente, cada cinco días, poniéndole freno a la evaporación de la humedad. En cambio, en regiones donde el clima es fresco, se recomienda realizar esta tarea de jardinería cada 18 o 20 días.

Por otro lado, el tipo de suelo incidirá notablemente en la frecuencia de riego del árbol de palta. Si el suelo es arenoso, el agua se drenará rápidamente, por lo que necesitarás regar el ejemplar cada 6 o 7 días. En cambio, si el suelo es arcilloso, se retendrá mejor la humedad, pero la planta estará más propensa a la pudrición de raíces.

aguacate palta De esta forma podrás cosechar aguacates en abundancia.

En consecuencia, será importante conocer el tipo de suelo donde está cultivado el árbol de palta y a partir de allí proceder al riego del ejemplar. En este sentido, los profesionales de la jardinería sugieren, en caso que sea necesario, añadir un mulching o mantillo de material orgánico o inorgánico. Esto permitirá mantener la humedad y fomentará el crecimiento de la planta frutal.