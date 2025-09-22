Inicio Sociedad Árboles
Cuál es el mejor momento del año para cultivar un árbol de palta, según expertos en jardinería

Si te apasiona la jardinería, debes conocer cuál es la mejor estación del año para realizar esta tarea con un árbol de palta

Walter Vasquez
Cuándo cultivar un árbol de palta.

Cada vez más personas se interiorizan en el desarrollo de huertos urbanos y el cultivo de distintas plantas frutales, como por ejemplo el árbol de palta. Este ejemplar, de fácil cuidado pero de crecimiento lento, nos brinda uno de los superalimentos más importantes para la salud. Si quieres tener una especie de este tipo en casa, debes prestar atención a un consejo clave de expertos en jardinería.

Este es el mejor momento para cultivar un árbol de palta

Si bien es importante saber cuándo y cómo podar esta planta o el tipo de abono que estimulará su crecimiento, la clave para que el árbol de palta nos permita realizar una cosecha próspera es saber cuándo cultivar el ejemplar para que las raíces se desarrollen de manera correcta y los nutrientes lleguen hasta la punta de la hoja más alta.

En este sentido, expertos en jardinería aseguran que la primavera es la mejor estación del año para cultivar un árbol de palta debido a las condiciones que tendrá el suelo, como así también a la cantidad de luz que recibirá el ejemplar.

Conoce el mejor momento del año para podar un árbol de palta.

Los profesionales señalan que el árbol de palta prefiere climas cálidos y tolera también las bajas temperaturas (hasta -4 grados). Aunque, tanto las bajas temperaturas como los cambios bruscos de temperatura limitan la producción de la planta. Es decir, no podremos cosechar una gran cantidad de aguacates.

Por otro lado, los árboles de palta jóvenes son vulnerables al calor extremo, ya que se estresarán en temperaturas superiores a los 40 grados.

En este sentido, la primavera es el mejor momento de cultivo en el huerto porque le brindará al ejemplar la temperatura de suelo correcta: de 20 a 25 grados. De esta forma, las raíces crecerán de manera óptima y la floración se realizará correctamente.

Jardinería: cuándo cultivar un árbol de palta.

En lo que respecta a la luz, la iluminación directa que recibirá el árbol de palta es perfecta durante la primavera porque no es fuerte y los rayos de sol no quemarán las hojas. Recuerda que esta planta requiere, al menos, ocho horas de luz solar por día. En este sentido, el lugar del huerto asignado para el cultivo debe ser un espacio iluminado durante la mayor cantidad de tiempo posible.

