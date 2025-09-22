Cuál es el mejor momento del año para cultivar un árbol de palta, según expertos en jardinería

árbol palta Conoce el mejor momento del año para podar un árbol de palta.

Los profesionales señalan que el árbol de palta prefiere climas cálidos y tolera también las bajas temperaturas (hasta -4 grados). Aunque, tanto las bajas temperaturas como los cambios bruscos de temperatura limitan la producción de la planta. Es decir, no podremos cosechar una gran cantidad de aguacates.

Por otro lado, los árboles de palta jóvenes son vulnerables al calor extremo, ya que se estresarán en temperaturas superiores a los 40 grados.

En este sentido, la primavera es el mejor momento de cultivo en el huerto porque le brindará al ejemplar la temperatura de suelo correcta: de 20 a 25 grados. De esta forma, las raíces crecerán de manera óptima y la floración se realizará correctamente.

árbol de palta (1) Jardinería: cuándo cultivar un árbol de palta.

En lo que respecta a la luz, la iluminación directa que recibirá el árbol de palta es perfecta durante la primavera porque no es fuerte y los rayos de sol no quemarán las hojas. Recuerda que esta planta requiere, al menos, ocho horas de luz solar por día. En este sentido, el lugar del huerto asignado para el cultivo debe ser un espacio iluminado durante la mayor cantidad de tiempo posible.