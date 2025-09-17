Ni 6 meses ni 2 años: cuánto tiempo tarda un árbol de palta en dar fruta

árbol de palta Esta es la cantidad de tiempo que tarda un árbol de palta en dar frutos.

Este método lleva mucho tiempo para que el árbol de palta nos brinde una cosecha próspera. En concreto, puede tardar hasta 15 años, dependiendo de los cuidados y de la variedad de semilla cultivada.

Además, hay otro punto a considerar que decepcionará a cualquier jardinero al momento de cosechar: la calidad de la fruta puede que no sea la misma que la planta madre, por lo que el aguacate no tendría el mismo tamaño o sabor.

Por otro lado, los expertos en jardinería señalan que, si el árbol de palta es injertado o bien lo compramos en un vivero, tardará una menor cantidad de tiempo en dar sus frutos. En concreto, la fuente citada explica que el plazo de espera es de 3 a 4 años, dependiendo también de la calidad del injerto.

arbol palta Jardinería: si tu árbol creció a partir de una semilla de palta, tardará varios años en dar frutos.

Por brindar fruto en menor cantidad de tiempo, este método es el preferido de maestros jardineros para tener un árbol de palta. Además, nos permite conseguir aguacates de calidad. Lo único a considerar, según los especialistas, es cortar los primeros frutos que nos brinde la planta antes del tiempo estipulado, ya que estos serán pequeños y sin sabor. Recién después del tercer año podremos realizar una cosecha próspera.