Inicio Sociedad Árboles
Jardinería

Ni 6 meses ni 2 años: cuánto tiempo tarda un árbol de palta en dar fruta

Si en tu huerto tienes un árbol de palta pero todavía no brinda fruto por primera vez, este es el tiempo prudente a esperar

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Árbol de palta: cuánto tiempo deberás esperar para cosecharlo.

Árbol de palta: cuánto tiempo deberás esperar para cosecharlo.

El árbol de palta se destaca por ser uno de los más codiciados gracias a las propiedades con las que cuenta su fruto. Por esta razón, más de una persona se aventura en el cultivo de dicha planta, una tarea de jardinería sencilla de realizar. Sin embargo, lo que todos ignoran es la cantidad de tiempo que demora el ejemplar en desarrollarse.

¿Cuánto tiempo demora un árbol de palta en dar sus frutos?

De acuerdo a lo que cuentan expertos en jardinería, el tiempo que demora un árbol de palta en dar sus frutos variará significativamente según distintos cuidados y condiciones de cultivo.

Si cultivaste un árbol de palta por primera vez a través de una semilla, los especialistas de Campo y Agricultura revelan que esto se trata de un proceso que requiere paciencia, por lo que no podrás realizar la cosecha en el corto plazo.

árbol de palta
Esta es la cantidad de tiempo que tarda un &aacute;rbol de palta en dar frutos.

Esta es la cantidad de tiempo que tarda un árbol de palta en dar frutos.

Este método lleva mucho tiempo para que el árbol de palta nos brinde una cosecha próspera. En concreto, puede tardar hasta 15 años, dependiendo de los cuidados y de la variedad de semilla cultivada.

Además, hay otro punto a considerar que decepcionará a cualquier jardinero al momento de cosechar: la calidad de la fruta puede que no sea la misma que la planta madre, por lo que el aguacate no tendría el mismo tamaño o sabor.

Por otro lado, los expertos en jardinería señalan que, si el árbol de palta es injertado o bien lo compramos en un vivero, tardará una menor cantidad de tiempo en dar sus frutos. En concreto, la fuente citada explica que el plazo de espera es de 3 a 4 años, dependiendo también de la calidad del injerto.

arbol palta
Jardiner&iacute;a: si tu &aacute;rbol creci&oacute; a partir de una semilla de palta, tardar&aacute; varios a&ntilde;os en dar frutos.

Jardinería: si tu árbol creció a partir de una semilla de palta, tardará varios años en dar frutos.

Por brindar fruto en menor cantidad de tiempo, este método es el preferido de maestros jardineros para tener un árbol de palta. Además, nos permite conseguir aguacates de calidad. Lo único a considerar, según los especialistas, es cortar los primeros frutos que nos brinde la planta antes del tiempo estipulado, ya que estos serán pequeños y sin sabor. Recién después del tercer año podremos realizar una cosecha próspera.

Temas relacionados:

Te puede interesar