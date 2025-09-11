Cómo debes podar un árbol de palta en primavera para tener una cosecha abundante en pocos meses

árbol de palta El árbol de palta debe podarse en primavera.

Esta poda de mantenimiento que se debe realizar en septiembre incluye la mencionada eliminación de ramas bajas, el control de la altura y el ventaneo para que ingrese luz y aire al interior de la planta.

En algunos casos puntuales, cuando la planta esta vieja y no brinda demasiado fruto, se debe realizar una poda de rejuvenecimiento. La misma consiste en podar casi en su totalidad las ramas del árbol de palta para revitalizarlo, renovar su estructura, estimular el crecimiento de ramas nuevas y vigorosas, y mejorar la salud general de la planta.

En consecuencia, tendrás que identificar primero si tu árbol de palta necesita una poda de mantenimiento o una de rejuvenecimiento.

árbol de palta 1 Jardinería: aprende a realizar la correcta poda del árbol de palta.

Otro punto importante para esta tarea de jardinería pasará por el uso de herramientas correctas. Por ejemplo, los profesionales sugieren utilizar una tijera de podar de una mano y una de dos manos. También se debe evitar el uso de escaleras, reduciendo así los riesgos de dañar al árbol de palta.

Para el cuidado de las heridas de poda, recomienda usar un cicatrizante para proteger el árbol de hongos y evitar que se enferme.