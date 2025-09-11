Inicio Sociedad Palta
Cómo debes podar un árbol de palta en primavera para tener una cosecha abundante en pocos meses

Si en tu huerto cuentas con un árbol de palta, deberás saber cómo podarlo durante la primavera para estimular su crecimiento

Walter Vasquez
Esta es la forma de podar un árbol de palta.

Quien tiene en su huerto un árbol de palta, tiene un tesoro. Es que la fruta de esta planta se destaca por sus nobles beneficios para la salud. Aunque, para aprovechar estas ventajas, es necesario saber cuidar el ejemplar. Una de las tareas de jardinería que no debemos postergar en primavera, según expertos, es la poda de sus ramas.

Especialistas en el cuidado del árbol de palta aseguran que la temporada ideal para podar esta planta es a principios de primavera, luego de la cosecha y antes que el ejemplar comience nuevamente su fase de crecimiento activo. Esto permitirá que las heridas cicatricen rápido y los brotes se endurezcan antes del arribo de las heladas del año siguiente.

Jardinería: cómo podar un árbol de palta para estimular el crecimiento de sus frutos

Los expertos revelan que el objetivo principal de la poda es permitir la entrada de luz solar para estimular el crecimiento de nuevos brotes productivos en el interior del árbol de palta. Por este motivo, debemos quitar el exceso de ramas, principalmente las que estén al borde del suelo (si tienen fruto, no se deben cortar).

El árbol de palta debe podarse en primavera.

Esta poda de mantenimiento que se debe realizar en septiembre incluye la mencionada eliminación de ramas bajas, el control de la altura y el ventaneo para que ingrese luz y aire al interior de la planta.

En algunos casos puntuales, cuando la planta esta vieja y no brinda demasiado fruto, se debe realizar una poda de rejuvenecimiento. La misma consiste en podar casi en su totalidad las ramas del árbol de palta para revitalizarlo, renovar su estructura, estimular el crecimiento de ramas nuevas y vigorosas, y mejorar la salud general de la planta.

En consecuencia, tendrás que identificar primero si tu árbol de palta necesita una poda de mantenimiento o una de rejuvenecimiento.

Jardinería: aprende a realizar la correcta poda del árbol de palta.

Otro punto importante para esta tarea de jardinería pasará por el uso de herramientas correctas. Por ejemplo, los profesionales sugieren utilizar una tijera de podar de una mano y una de dos manos. También se debe evitar el uso de escaleras, reduciendo así los riesgos de dañar al árbol de palta.

Para el cuidado de las heridas de poda, recomienda usar un cicatrizante para proteger el árbol de hongos y evitar que se enferme.

