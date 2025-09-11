Por qué hay que colocar los carozos de palta en un vaso con vinagre: ¿qué significa?

¿Qué significa el truco del vinagre y las semillas de palta? Ambos ingredientes combinados se pueden usar para eliminar algunas plagas del jardín y proteger las plantas de posibles ataques. El vinagre es un ácido líquido e intenso que naturalmente elimina el moho y los hongos de las hojas de las plantas.
Para realizar esta técnica de jardinería vas a necesitar: un carozo de palta rallado, un recipiente pulverizador, 4 cucharadas de vinagre de manzana y agua caliente. Esta mezcla natural actúa como insecticida, es muy efectiva y amigable con el ambiente.
Lo mejor es utilizar siempre vinagres de buena calidad y leer bien las etiquetas. No es lo mismo usar vinagre de alimentos para limpiar y, contrariamente, nunca hay que usar vinagre de limpieza para cocinar. Lo mejor es limpiar con vinagres más ácidos, realizar trucos de belleza para la piel con vinagre de manzana y cocinar alimentos con vinagre de vino blanco o tinto.