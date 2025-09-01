Inicio Sociedad América Latina
El país de América Latina que es mayor exportador de "oro verde" del mundo

La palta, o aguacate, es un superalimento apreciado por su sabor, beneficios para la salud y alto valor económico, destacando un país de América Latina como su principal exportador

Valentina Araya
La palta, o aguacate, se ha convertido en una de las frutas más icónicas y codiciadas de América Latina y el mundo. Su fama no solo se debe a su sabor cremoso y versatilidad en la cocina, sino también a sus múltiples beneficios para la salud: es rica en grasas saludables, vitaminas y minerales, lo que la convierte en un verdadero superalimento.

Pero más allá de su valor nutricional, la palta o aguacate ha adquirido un enorme peso económico, tanto para los productores locales como para los mercados internacionales. Varios países de América Latina producen palta, pero uno destaca claramente como el mayor exportador del mundo.

El país de América Latina que es mayor exportador de "oro verde" del mundo

Según Statista, México lidera la producción y exportación global de aguacate, aportando más del 30% de la cosecha mundial. Además, el principal comprador de esta fruta es Estados Unidos, donde se ha convertido en un ingrediente casi imprescindible en la dieta diaria.

En 2023, las exportaciones mexicanas de aguacate alcanzaron aproximadamente 2.835 millones de dólares, seguido de países como Países Bajos y España, que ocupan la segunda y tercera posición respectivamente. En América Latina esta fruta ocupa un lugar especial. Para muchos países, el cultivo de aguacate es una fuente de empleo, ingresos y desarrollo económico, gracias a la creciente demanda global que no deja de crecer año tras año.

Los mayores exportadores de palta de la región

El aguacate se ha ganado un lugar destacado en el mundo de los superalimentos, y su popularidad sigue creciendo tanto dentro como fuera de América Latina.

Aunque varios países de América Latina producen aguacate, algunos se han convertido en verdaderos gigantes de la exportación, logrando colocar la fruta en los platos de millones de personas alrededor del mundo. Entre ellos

  • Colombia
  • Perú
  • República Dominicana
  • Brasil
  • Chile

Las proyecciones sobre el mercado mundial de palta son muy alentadoras: se espera que su valor supere los 26.000 millones de dólares hacia 2030. A pesar de su fama y demanda, la producción sigue siendo limitada en comparación con otros cultivos, lo que explica el alto precio que alcanza en varios mercados internacionales.

