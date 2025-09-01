El país de América Latina que es mayor exportador de "oro verde" del mundo

En 2023, las exportaciones mexicanas de aguacate alcanzaron aproximadamente 2.835 millones de dólares, seguido de países como Países Bajos y España, que ocupan la segunda y tercera posición respectivamente. En América Latina esta fruta ocupa un lugar especial. Para muchos países, el cultivo de aguacate es una fuente de empleo, ingresos y desarrollo económico, gracias a la creciente demanda global que no deja de crecer año tras año.

aguacate.png El cultivo de este superalimento está en riesgo.

Los mayores exportadores de palta de la región

El aguacate se ha ganado un lugar destacado en el mundo de los superalimentos, y su popularidad sigue creciendo tanto dentro como fuera de América Latina.

Aunque varios países de América Latina producen aguacate, algunos se han convertido en verdaderos gigantes de la exportación, logrando colocar la fruta en los platos de millones de personas alrededor del mundo. Entre ellos

Colombia

Perú

República Dominicana

Brasil

Chile

Las proyecciones sobre el mercado mundial de palta son muy alentadoras: se espera que su valor supere los 26.000 millones de dólares hacia 2030. A pesar de su fama y demanda, la producción sigue siendo limitada en comparación con otros cultivos, lo que explica el alto precio que alcanza en varios mercados internacionales.