Un incendio en una casa dejó a su dueño con quemaduras en el 70% del cuerpo

Allí mismo constataron que tenía muchas quemaduras y estimaron que era el 70% de su cuerpo el que estaba afectado, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención.

El trabajo de los Bomberos en el incendio

Mientras la víctima era asistida por los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado, los Bomberos del Cuartel Central trabajaron en el incendio de su casa.

Embed - Se incendió una casa en Las Heras y su dueño sufrió graves quemaduras

Trabajaron durante varios minutos para que el fuego no se extendiera, y la cantidad de humo que salía de la vivienda llamó la atención y alertó a muchos vecinos.

De todas formas, los Bomberos aseguraron que el incendio ya estaba bajo control pero seguían con tareas de enfriamiento hasta que no haya riesgo que vuelva a activarse.