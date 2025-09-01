Inicio Policiales incendio
Graves lesiones

Un incendio en una casa dejó a su dueño con quemaduras en el 70% del cuerpo

La víctima vivía sola en su casa de Las Heras donde se produjo el incendio. Fue asistido por los médicos de una ambulancia, mientras Bomberos controló el fuego

El incendio en una casa de Las Heras dejó a su dueño con graves quemaduras en el 70% de su cuerpo. 
El incendio en una casa de Las Heras dejó a su dueño con graves quemaduras en el 70% de su cuerpo. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Un hombre sufrió graves quemaduras en el 70% de su cuerpo tras el incendio de su casa en Las Heras. Fue atendido en el lugar por los médicos de una ambulancia que lo trasladaron a un hospital. Mientras, los Bomberos trabajaron para controlar el fuego hasta extinguirlo.

El incendio ocurrió alrededor de las 6 de este lunes en una casa de calle San Martín y Salta, en el barrio Matheu, de Las Heras, donde solo vivía un hombre de 65 años.

La víctima del incendio sufrió graves quemaduras por el fuego en su casa de Las Heras.

Los Bomberos del Cuartel Central trabajaron para controlar las llamas, mientras su dueño había salido por sus propios medios. Una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado asistió al hombre, quien estaba sentado en la vereda con varias lesiones en su cuerpo.

Allí mismo constataron que tenía muchas quemaduras y estimaron que era el 70% de su cuerpo el que estaba afectado, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención.

El trabajo de los Bomberos en el incendio

Mientras la víctima era asistida por los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado, los Bomberos del Cuartel Central trabajaron en el incendio de su casa.

Trabajaron durante varios minutos para que el fuego no se extendiera, y la cantidad de humo que salía de la vivienda llamó la atención y alertó a muchos vecinos.

De todas formas, los Bomberos aseguraron que el incendio ya estaba bajo control pero seguían con tareas de enfriamiento hasta que no haya riesgo que vuelva a activarse.

