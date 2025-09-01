Un incendio en una casa dejó a su dueño con quemaduras en el 70% del cuerpo

Un hombre sufrió graves quemaduras en el 70% de su cuerpo tras el incendio de su casa en Las Heras. Fue atendido en el lugar por los médicos de una ambulancia que lo trasladaron a un hospital. Mientras, los Bomberos trabajaron para controlar el fuego hasta extinguirlo.
