Inicio Sociedad Brasil
Viajes

La ciudad playa más antigua de Brasil: un paraíso en la Tierra y patrimonio histórico-cultural

Este destino de ensueños cuenta con arena blanca, un mar cristalino, y tiene atractivos únicos para los turistas. ¿En qué parte de Brasil queda?

Paula García
Por Paula García [email protected]
Praia do Espelho es una de las playas vírgenes más hermosas de Brasil. Imagen: Freepik

Praia do Espelho es una de las playas vírgenes más hermosas de Brasil. Imagen: Freepik

Brasil es uno de los países de América Latina que se destaca por tener una costa interminable. Cada una de sus regiones atesora playas únicas, con características geográficas y culturales propias. Por esta razón, hay destinos para todos los gustos, desde ciudades con una imponente vida nocturna, hasta pueblos tranquilos para descansar durante las vacaciones.

En esta ocasión, exploramos lo que sería una de las playas más antiguas de Brasil. Con su hermoso mar cristalino y su arena blanca, es una región ideal para disfrutar del sol y el mar. A continuación, revelamos dónde queda, cuáles son sus atractivos y una guía definitiva completa.

Brasil y una de sus ciudades playas más antiguas

Porto Seguro, en el estado de Bahía y al noreste de Brasil, es uno de los lugares más deslumbrantes del país. Es una de las ciudades más antiguas, ya que es el lugar donde los portugueses desembarcaron durante la época colonial.

Praia do Espelho brasil
La Praia do Espelho es una de las playas v&iacute;rgenes m&aacute;s hermosas de Brasil. Imagen: Trip Advisor

La Praia do Espelho es una de las playas vírgenes más hermosas de Brasil. Imagen: Trip Advisor

La exuberancia de los paisajes naturales, la riqueza del patrimonio histórico-cultural, las delicias culinarias, los ritmos calientes de la música y la danza, la infraestructura de hospedaje y la simpatía del pueblo hacen de Porto Seguro uno de los destinos turísticos más visitados del noreste.

Es una ciudad para visitar en cualquier época del año, ya sea un fin de semana largo, vacaciones o disfrutar del carnaval. Cuenta con puntos históricos, iglesias, museos y caseríos coloniales del siglo XVII, pero también tiene playas de ensueño y una vibrante vida nocturna.

Atractivos de Porto Seguro

  • Praia do Espelho o playa del espejo: es un parador de playas desiertas y apartadas, a orillas del mar sobre la arena, rodeado de palmeras y vegetación. Es considerado un paraíso virgen con paisajes impresionantes y ambiente tranquilo, además de una de las playas más bellas de Brasil.
  • Centro histórico: puedes admirar sus coloridas casas coloniales y la Iglesia de Nossa Senhora da Pena, construida en 1535.
  • Memorial de la Epopeia del Descubrimiento: se encuentra en la playa de Cruzeiro, y es un parque de plantas nativas con un pequeño museo donde hay una réplica en tamaño real de la embarcación que utilizaron los portugueses en su viaje hasta Porto Seguro en 1500.
nau-capitania
En el Memorial de la Epopeia del Descubrimiento hay una r&eacute;plica en tama&ntilde;o real de la embarcaci&oacute;n que utilizaron los portugueses para llegar a Brasil en 1500. Imagen: Trip Advisor

En el Memorial de la Epopeia del Descubrimiento hay una réplica en tamaño real de la embarcación que utilizaron los portugueses para llegar a Brasil en 1500. Imagen: Trip Advisor

  • Pasarela del Alcohol: es una zona turística conocida conocido por su vida nocturna y gastronomía. Se puede disfrutar de tiendas de artesanía, puestos de comida, restaurantes y la mejor coctelería.

Temas relacionados:

Te puede interesar