La ciudad playa más antigua de Brasil: un paraíso en la Tierra y patrimonio histórico-cultural

Praia do Espelho brasil
La Praia do Espelho es una de las playas vírgenes más hermosas de Brasil. Imagen: Trip Advisor
La exuberancia de los paisajes naturales, la riqueza del patrimonio histórico-cultural, las delicias culinarias, los ritmos calientes de la música y la danza, la infraestructura de hospedaje y la simpatía del pueblo hacen de Porto Seguro uno de los destinos turísticos más visitados del noreste.
Es una ciudad para visitar en cualquier época del año, ya sea un fin de semana largo, vacaciones o disfrutar del carnaval. Cuenta con puntos históricos, iglesias, museos y caseríos coloniales del siglo XVII, pero también tiene playas de ensueño y una vibrante vida nocturna.
Atractivos de Porto Seguro
- Praia do Espelho o playa del espejo: es un parador de playas desiertas y apartadas, a orillas del mar sobre la arena, rodeado de palmeras y vegetación. Es considerado un paraíso virgen con paisajes impresionantes y ambiente tranquilo, además de una de las playas más bellas de Brasil.
- Centro histórico: puedes admirar sus coloridas casas coloniales y la Iglesia de Nossa Senhora da Pena, construida en 1535.
- Memorial de la Epopeia del Descubrimiento: se encuentra en la playa de Cruzeiro, y es un parque de plantas nativas con un pequeño museo donde hay una réplica en tamaño real de la embarcación que utilizaron los portugueses en su viaje hasta Porto Seguro en 1500.
nau-capitania
En el Memorial de la Epopeia del Descubrimiento hay una réplica en tamaño real de la embarcación que utilizaron los portugueses para llegar a Brasil en 1500. Imagen: Trip Advisor
- Pasarela del Alcohol: es una zona turística conocida conocido por su vida nocturna y gastronomía. Se puede disfrutar de tiendas de artesanía, puestos de comida, restaurantes y la mejor coctelería.