La ciudad playa más antigua de Brasil: un paraíso en la Tierra y patrimonio histórico-cultural

En esta ocasión, exploramos lo que sería una de las playas más antiguas de Brasil. Con su hermoso mar cristalino y su arena blanca, es una región ideal para disfrutar del sol y el mar. A continuación, revelamos dónde queda, cuáles son sus atractivos y una guía definitiva completa.

Brasil y una de sus ciudades playas más antiguas

Porto Seguro, en el estado de Bahía y al noreste de Brasil, es uno de los lugares más deslumbrantes del país. Es una de las ciudades más antiguas, ya que es el lugar donde los portugueses desembarcaron durante la época colonial.