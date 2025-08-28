Inicio Sociedad Brasil
Viajes

Cuáles son los meses más baratos para viajar a Brasil

En este artículo vas a encontrar una guía para planificar tu viaje a Brasil. Así, podrás elegir las mejores opciones para tus vacaciones, ahorrando dinero

Paula García
Por Paula García [email protected]
Brasil tiene unas playas de ensueño. Imagen: Benoit Properties

Brasil tiene unas playas de ensueño. Imagen: Benoit Properties

Si estás pensando viajar pero estás con poco dinero, no te desanimes. Es posible organizar viajes baratos, pero hay que tener en cuenta algunos consejos a la hora de reservar fechas, vuelos, hoteles y excursiones. En este caso, te dejamos las claves para organizar vacaciones baratas a Brasil.

El país carioca es uno de los destinos más buscados entre los viajeros argentinos, y esto se debe a la cercanía y a su tipo de cambio accesible. A su vez, sus playas fantásticas en la costa atlántica, con paisajes de ensueño y ciudades encantadoras cautivan a cualquiera.

Teniendo en cuenta un artículo de los expertos de Turismocity, "no existe un mes exacto que sea más barato para viajar a todos los destinos, sino que el precio va a depender principalmente de la temporada". En el caso de Brasil y Argentina, la temporada alta de vacaciones es principalmente durante los meses de verano, en enero y febrero.

Fernando de Noronha Brasil.jpg
El archipi&eacute;lago de Brasil, Fernando de Noronha. Imagen: archivo

El archipiélago de Brasil, Fernando de Noronha. Imagen: archivo

Los precios de temporada alta siempre suelen ser mucho más caros que los de temporada baja. Esto se debe a que la mayoría de las personas tienen vacaciones y las aprovecharán para viajar. Por lo tanto, siempre va a convenir planificar las vacaciones en temporada baja, teniendo en cuenta en qué meses cae en cada destino, ya sea Brasil, Europa, Estados Unidos o el lugar de tus sueños.

Temporada baja en Brasil

  • Marzo a junio: después del Carnaval, los precios bajan considerablemente en Brasil. El clima sigue siendo cálido, con menos lluvias en la mayoría de las regiones.
  • Agosto a noviembre: es un período con menor demanda, así que suelen lanzar descuentos en hospedajes y pasajes. Es una excelente época para viajar, ya que las temperaturas son agradables en las playas del norte, y hay menos humedad en muchas zonas turísticas.

Viajar barato: ser flexible con las fechas

Para comenzar a planificar tu viaje económico el primer paso es definir la fecha. Es importante tener la mayor flexibilidad posible para poder encontrar los mejores precios.

Rio de Janeiro.jpg
El Cristo y el Pan de Az&uacute;car son dos s&iacute;mbolos de R&iacute;o de Janeiro. Imagen: Freepik

El Cristo y el Pan de Azúcar son dos símbolos de Río de Janeiro. Imagen: Freepik

En muchas ocasiones esto no es posible por depender de asuntos en el trabajo, compromisos personales puntuales o vacaciones escolares. No obstante, ampliar el abanico de meses en los que te encuentras disponible, te permitirá viajar en las temporadas medias o bajas con los mejores precios.

Consulta las fechas más económicas

En internet existen varias sitios webs donde puedes consultar fechas, comparar precios globales, de vuelos, hoteles y alquiler de coches. Plataformas como Skyscanner, Turismocity o Despegar, analizan los precios de las aerolíneas y proveedores de viajes para presentar al usuario las mejores ofertas. Algunas plataformas incluso ofrecen funciones como alertas de precios, búsqueda de "mes más económico" y "cualquier lugar".

Teniendo en cuenta estos datos especiales, puedes aprovechar para programar tus vacaciones a Brasil al mejor precio. Ahora solo queda ponerse a investigar y empezar a disfrutar.

Temas relacionados:

Te puede interesar