Cuáles son los meses más baratos para viajar a Brasil

Fernando de Noronha Brasil.jpg El archipiélago de Brasil, Fernando de Noronha. Imagen: archivo

Los precios de temporada alta siempre suelen ser mucho más caros que los de temporada baja. Esto se debe a que la mayoría de las personas tienen vacaciones y las aprovecharán para viajar. Por lo tanto, siempre va a convenir planificar las vacaciones en temporada baja, teniendo en cuenta en qué meses cae en cada destino, ya sea Brasil, Europa, Estados Unidos o el lugar de tus sueños.

Temporada baja en Brasil

Marzo a junio: después del Carnaval, los precios bajan considerablemente en Brasil . El clima sigue siendo cálido, con menos lluvias en la mayoría de las regiones.

Agosto a noviembre: es un período con menor demanda, así que suelen lanzar descuentos en hospedajes y pasajes. Es una excelente época para viajar, ya que las temperaturas son agradables en las playas del norte, y hay menos humedad en muchas zonas turísticas.

Viajar barato: ser flexible con las fechas

Para comenzar a planificar tu viaje económico el primer paso es definir la fecha. Es importante tener la mayor flexibilidad posible para poder encontrar los mejores precios.

Rio de Janeiro.jpg El Cristo y el Pan de Azúcar son dos símbolos de Río de Janeiro. Imagen: Freepik

En muchas ocasiones esto no es posible por depender de asuntos en el trabajo, compromisos personales puntuales o vacaciones escolares. No obstante, ampliar el abanico de meses en los que te encuentras disponible, te permitirá viajar en las temporadas medias o bajas con los mejores precios.

Consulta las fechas más económicas

En internet existen varias sitios webs donde puedes consultar fechas, comparar precios globales, de vuelos, hoteles y alquiler de coches. Plataformas como Skyscanner, Turismocity o Despegar, analizan los precios de las aerolíneas y proveedores de viajes para presentar al usuario las mejores ofertas. Algunas plataformas incluso ofrecen funciones como alertas de precios, búsqueda de "mes más económico" y "cualquier lugar".

Teniendo en cuenta estos datos especiales, puedes aprovechar para programar tus vacaciones a Brasil al mejor precio. Ahora solo queda ponerse a investigar y empezar a disfrutar.