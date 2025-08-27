Inicio Sociedad Viajar
Cuál es la mejor época para viajar a Brasil y disfrutar unas vacaciones inolvidables

Si estás planificando viajar a Brasil, es importante tener en cuenta la fecha de la estadía. Así, podrás evitar las temporadas de lluvia y el boom de turistas

Paula García
Por Paula García [email protected]
Rio de Janeiro, Brasil. Imagen: Pixabay

Brasil es uno de los destinos más codiciados del momento para organizar unas vacaciones en la playa. Río de Janeiro, São Paulo, Camboriú, Florianópolis y Natal son algunas de las regiones más increíbles para conocer, tanto por sus paisajes, costumbres e historia. Si estás planificando viajar al país carioca, existen algunos detalles que pueden ayudarte a elegir mejor.

Según la región que visites, Brasil tiene una gran diversidad climática. Por eso, antes de armar el itinerario de viaje, la clave es conocer el clima del destino al que vas. Además, es importante mencionar que la mayor parte del país presenta un clima tropical, lo que significa que es común que llueva de manera intensa durante un corto período y luego salga el sol.

playa en brasil
Si quieres disfrutar tus vacaciones en Brasil al máximo, planifica tu viaje con tiempo. Imagen: Pixabay

El país carioca tiene playas tranquilas para descansar y destinos con una intensa vida nocturna, así que hay opciones para todos los gustos. Ahora bien, ¿cómo saber qué época elegir para disfrutar de las mejores vacaciones?

Consejos para viajar a Brasil

Brasil tiene un verano que va de diciembre a marzo, y el calor se hace más intenso más al norte. Además, los meses más cálidos también son los más húmedos, así que los expertos recomiendan evitar la temporada alta, de diciembre a marzo.

En un artículo de Booking, que tiene en cuenta las condiciones climáticas históricas, revelan que la mejor época para hacer un viaje a Brasil es de septiembre a octubre: "Así evitas la época de vacaciones en la que hay más gente, los duros inviernos del sur y la peor parte de la estación de lluvias".

rio de janeiro brasil
La avenida Atlântica o endereço do Calçadão de Copacabana, es el barrio carioca más emblemático. Imagen: Freepik

Si estás planeando hacer excursiones y caminatas, en ciudades como Río de Janeiro, es mejor esperar al periodo más frío, entre mayo y septiembre, porque hay mejores condiciones climáticas. Entre los meses de abril y octubre caen las temperaturas en el sur, mientras que en las zonas costeras del norte el clima es más seco y templado.

Si quieres evitar los duros inviernos del sur y lo peor de la temporada de lluvias, es mejor viajar entre septiembre y octubre. Sin embargo, puedes elegir el destino y le época que más te gusta, según tus preferencias y las actividades que quieres realizar durante tus vacaciones.

