Cuál es la mejor época para viajar a Brasil y disfrutar unas vacaciones inolvidables

Consejos para viajar a Brasil

Brasil tiene un verano que va de diciembre a marzo, y el calor se hace más intenso más al norte. Además, los meses más cálidos también son los más húmedos, así que los expertos recomiendan evitar la temporada alta, de diciembre a marzo.

En un artículo de Booking, que tiene en cuenta las condiciones climáticas históricas, revelan que la mejor época para hacer un viaje a Brasil es de septiembre a octubre: "Así evitas la época de vacaciones en la que hay más gente, los duros inviernos del sur y la peor parte de la estación de lluvias".

rio de janeiro brasil La avenida Atlântica o endereço do Calçadão de Copacabana, es el barrio carioca más emblemático. Imagen: Freepik

Si estás planeando hacer excursiones y caminatas, en ciudades como Río de Janeiro, es mejor esperar al periodo más frío, entre mayo y septiembre, porque hay mejores condiciones climáticas. Entre los meses de abril y octubre caen las temperaturas en el sur, mientras que en las zonas costeras del norte el clima es más seco y templado.

Si quieres evitar los duros inviernos del sur y lo peor de la temporada de lluvias, es mejor viajar entre septiembre y octubre. Sin embargo, puedes elegir el destino y le época que más te gusta, según tus preferencias y las actividades que quieres realizar durante tus vacaciones.