Vacaciones en Brasil: la nueva ruta aérea de GOL que conectará Mendoza y Río de Janeiro con vuelos directos

Rio de Janeiro Los mendocinos podrán viajar directo a Río de Janeiro. Imagen: Freepik

Rafael Araujo, director ejecutivo de Planificación de GOL afirmó en un comunicado: "El vuelo directo a la capital fluminense permitirá un desplazamiento más cómodo y rápido a los argentinos que deseen disfrutar de Río. En sentido contrario, los cariocas y los clientes de otras partes de Brasil interesados en los atractivos y las experiencias que ofrece Mendoza encontrarán en la nueva ruta estacional de GOL una opción práctica para viajar".

Viajá a Brasil: vuelos directos entre Mendoza y Río de Janeiro

Los vuelos de GOL Airlines entre Río de Janeiro y Mendoza se operarán con modernas aeronaves Boeing 737, con capacidad para 176 pasajeros en configuración internacional. Además, durante el período de vigencia de la ruta estacional GIG-MDZ, se mantendrán los cuatro vuelos directos semanales entre Guarulhos (São Paulo) y El Plumerillo.

Boeing 737 MAX Los vuelos entre Mendoza y Río de Janeiro serán operados por aeronaves Boeing 737. Cortesía: GOL Airlines

Así, los viajeros van a tener la posibilidad de comprar viajos a San Pablo o Río de Janeiro, según las necesidades de sus viajes. Los interesados podrán disfrutar de otras ciudades de Brasil, a partir de conexiones entre Río y destinos como Porto Seguro, Salvador, Maceió, Recife, Natal, Fortaleza, João Pessoa, Florianópolis y Navegantes/Balneario Camboriú, entre otros.

Frecuencias y horarios de los vuelos

La ruta estacional GIG-MDZ operará entre el 5 de enero y el 12 de abril de 2026. Los dos vuelos semanales:

(MDZ): martes y domingos. El sale a las 3:15 y llega a a las 7:00. Desde Río de Janeiro (GIG): lunes y sábados. El vuelo sale a las 22:00 y llega a Mendoza a las 2:25.

Los pasajes ya están disponibles en los canales oficiales de GOL Airlines.