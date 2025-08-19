Inicio Sociedad Brasil
Viajes

Vacaciones en Brasil: la nueva ruta aérea de GOL que conectará Mendoza y Río de Janeiro con vuelos directos

Los mendocinos podrán viajar directo a Río de Janeiro para la próxima temporada de verano. A continuación, conoce todos los detalles

Paula García
Por Paula García [email protected]
Una aerolínea brasileña conectará Mendoza con Río de Janeiro. Imagen: cortesía GOL Airlines

Una aerolínea brasileña conectará Mendoza con Río de Janeiro. Imagen: cortesía GOL Airlines

El mercado aerocomercial argentino está experimentando un notable crecimiento, por lo que cada vez hay más aerolíneas interesadas. En este contexto, GOL Líneas Aéreas, anunció la incorporación de una ruta directa que unirá Río de Janeiro con la provincia de Mendoza. De esta forma, los viajeros mendocinos podrán planificar sus próximas vacaciones a Brasil.

El 18 de agosto, la aerolínea brasileña dio a conocer que operará durante la próxima temporada de verano la ruta estacional entre el 5 de enero y el 12 de abril de 2026, con dos vuelos semanales sin escalas en cada sentido. La nueva ruta directa conectará el Aeropuerto Internacional El Plumerillo, en Mendoza, con el Aeropuerto Internacional Tom Jobim – RIOgaleão.

El nuevo tramo ofrecerá alternativas convenientes para los viajeros de la región de Cuyo que elijan disfrutar de sus vacaciones en Brasil, uno de los destinos más populares del último tiempo. A su vez, facilitará el acceso de los turistas brasileños que quieran disfrutar de las celebraciones de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Rio de Janeiro
Los mendocinos podr&aacute;n viajar directo a R&iacute;o de Janeiro. Imagen: Freepik

Los mendocinos podrán viajar directo a Río de Janeiro. Imagen: Freepik

Rafael Araujo, director ejecutivo de Planificación de GOL afirmó en un comunicado: "El vuelo directo a la capital fluminense permitirá un desplazamiento más cómodo y rápido a los argentinos que deseen disfrutar de Río. En sentido contrario, los cariocas y los clientes de otras partes de Brasil interesados en los atractivos y las experiencias que ofrece Mendoza encontrarán en la nueva ruta estacional de GOL una opción práctica para viajar".

Viajá a Brasil: vuelos directos entre Mendoza y Río de Janeiro

Los vuelos de GOL Airlines entre Río de Janeiro y Mendoza se operarán con modernas aeronaves Boeing 737, con capacidad para 176 pasajeros en configuración internacional. Además, durante el período de vigencia de la ruta estacional GIG-MDZ, se mantendrán los cuatro vuelos directos semanales entre Guarulhos (São Paulo) y El Plumerillo.

Boeing 737 MAX
Los vuelos entre Mendoza y R&iacute;o de Janeiro ser&aacute;n operados por aeronaves Boeing 737. Cortes&iacute;a: GOL Airlines

Los vuelos entre Mendoza y Río de Janeiro serán operados por aeronaves Boeing 737. Cortesía: GOL Airlines

Así, los viajeros van a tener la posibilidad de comprar viajos a San Pablo o Río de Janeiro, según las necesidades de sus viajes. Los interesados podrán disfrutar de otras ciudades de Brasil, a partir de conexiones entre Río y destinos como Porto Seguro, Salvador, Maceió, Recife, Natal, Fortaleza, João Pessoa, Florianópolis y Navegantes/Balneario Camboriú, entre otros.

Frecuencias y horarios de los vuelos

La ruta estacional GIG-MDZ operará entre el 5 de enero y el 12 de abril de 2026. Los dos vuelos semanales:

  • Desde Mendoza (MDZ): martes y domingos. El vuelo sale a las 3:15 y llega a Río de Janeiro a las 7:00.
  • Desde Río de Janeiro (GIG): lunes y sábados. El vuelo sale a las 22:00 y llega a Mendoza a las 2:25.

Los pasajes ya están disponibles en los canales oficiales de GOL Airlines.

Temas relacionados:

Te puede interesar