Adultos mayores: el invento ideal que hará que nunca más se olviden de tomar medicamentos

El invento en cuestión es nada menos que un dispositivo que organiza, almacena y dispensa medicamentos en horarios exactos. Su diseño prioriza la accesibilidad para adultos mayores y personas con enfermedades crónicas que siguen rutinas farmacológicas.

En concreto, el pastillero funciona con una aplicación que permite configurar las dosis, los horarios y los tipos de pastillas a ingerir por los adultos mayores.

Cada vez que llega el momento de una toma, el invento emite una alerta sonora y libera el medicamento exacto, evitando errores, confusiones u olvidos. Como si fuera poco, Lumma puede conectarse al celular de familiares y cuidadores, todo para potenciar su efecto.

El dispositivo puede almacenar hasta 28 días de tratamiento en adultos mayores y pacientes, y está pensado para cubrir varias tomas diarias sin necesidad de recarga constante.

Estrategias para la administración de medicamentos en los adultos mayores

En el caso de no contar con el dinero necesario para comprar este pastillero tecnológico, los adultos mayores pueden recurrir a una serie de estrategias para administrar sus medicamentos: