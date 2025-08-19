Inicio Sociedad Hábito
Adultos mayores: el hábito que deben realizar al salir de casa para prevenir la aparición de cataratas

Los adultos mayores deben realizar un sencillo hábito al salir de casa, con el que pueden prevenir la formación de cataratas en la vista

Luciano Carluccio
La visión de los adultos mayores puede ser cuidada a través de una serie de sencillos hábitos

En los adultos mayores, uno de los problemas más frecuentes se da en la visión, que por supuesto disminuye con el paso del tiempo. Para prevenir los mismos, deben realizar un hábito que los protegerá, sobre todo cuando salgan de casa.

Dentro de las afecciones que pueden suceder en la vista de los adultos mayores, una de las más comunes son las cataratas, entendidas como una opacidad del cristalino del ojo, que es la lente natural que enfoca la luz para permitirnos ver.

Las cataratas son uno de los problemas más comunes en la visión de los adultos mayores

El hábito con el que los adultos mayores pueden prevenir la aparición de cataratas

Un hábito clave que puede ayudar a prevenir la aparición de cataratas en adultos mayores es proteger los ojos de la exposición a los rayos UV del sol mediante el uso de lentes con este objetivo.

La luz ultravioleta (UV) emitida por el sol puede dañar el cristalino del ojo, acelerando su envejecimiento y contribuyendo a la formación de cataratas, y el uso de estos lentes disminuye la exposición a este tipo de daños.

A la hora de comprar este producto, es importante elegir lentes de sol que bloqueen tanto los rayos UVA como los UVB, ya que ambos pueden ser perjudiciales.

Los adultos mayores deben utilizar lentes al salir para prevenir la formación de cataratas

Es importante recordar que el uso de lentes de sol con protección UV es una medida preventiva importante, pero no garantiza la prevención completa de las cataratas en adultos mayores.

Otros hábitos que ayudan a la prevención

Además del uso de estos lentes especiales, hay otros hábitos que los adultos mayores deben llevar a cabo para prevenir esta afección en la vista:

  • No fumar: fumar aumenta el riesgo de cataratas debido a las toxinas que nublan el cristalino.
  • Controlar enfermedades crónicas: mantener bajo control enfermedades como la diabetes puede ayudar a prevenir o retrasar la aparición de cataratas.
  • Exámenes oculares regulares: los exámenes pueden ayudar a detectar cataratas y otros problemas oculares en sus primeras etapas.
  • Reducir el consumo de alcohol: un consumo excesivo de alcohol puede aumentar el riesgo de cataratas.
