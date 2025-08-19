Adultos mayores: el hábito que deben realizar al salir de casa para prevenir la aparición de cataratas

La luz ultravioleta (UV) emitida por el sol puede dañar el cristalino del ojo, acelerando su envejecimiento y contribuyendo a la formación de cataratas, y el uso de estos lentes disminuye la exposición a este tipo de daños.

A la hora de comprar este producto, es importante elegir lentes de sol que bloqueen tanto los rayos UVA como los UVB, ya que ambos pueden ser perjudiciales.

lentes, adultos mayores Los adultos mayores deben utilizar lentes al salir para prevenir la formación de cataratas

Es importante recordar que el uso de lentes de sol con protección UV es una medida preventiva importante, pero no garantiza la prevención completa de las cataratas en adultos mayores.

Otros hábitos que ayudan a la prevención

Además del uso de estos lentes especiales, hay otros hábitos que los adultos mayores deben llevar a cabo para prevenir esta afección en la vista: