El popular entrenamiento que es ideal para prevenir caídas en adultos mayores

Las clases de Hatha Yoga para personas mayores suelen ser más suaves y adaptadas a sus necesidades, con énfasis en posturas accesibles y técnicas de respiración.
Además de la prevención de caídas, las posturas empleadas en este tipo de entrenamiento provocan que los adultos mayores mejoren la coordinación corporal y se mantengan activos.
Más allá del cuerpo, se ha demostrado que este tipo de yoga puede mejorar la memoria, la concentración y la función cognitiva, algo completamente necesario en los adultos mayores.
El yoga fortalece el equilibrio y aporta múltiples beneficios para los adultos mayores
Puedes realizar este ejercicio desde la comodidad de tu casa, aunque es recomendable buscar un instructor con experiencia en enseñar yoga a adultos mayores, que pueda adaptar las clases a las necesidades individuales.
Un ejercicio que mejora el estado de ánimo
Como puedes ver, este tipo de yoga tiene una serie de beneficios positivos que van más allá de lo físico. Aparte de mejorar la memoria y las funciones cognitivas, también es capaz de mejorar el estado de ánimo.
- El yoga ayuda a mantener y mejorar la flexibilidad, lo que puede reducir el riesgo de lesiones y mejorar la movilidad general.
- Aunque las clases sean suaves, el yoga puede fortalecer los músculos, especialmente aquellos que soportan el peso del cuerpo, lo que contribuye a una mejor postura y estabilidad.
- Las técnicas de respiración profunda y consciente ayudan a mejorar la capacidad pulmonar y la eficiencia respiratoria.
- La práctica regular de yoga puede ayudar a reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y promover la relajación.
- El yoga estimula la liberación de endorfinas, que tienen un efecto positivo en el estado de ánimo y el bienestar general.