El popular entrenamiento que es ideal para prevenir caídas en adultos mayores

Las clases de Hatha Yoga para personas mayores suelen ser más suaves y adaptadas a sus necesidades, con énfasis en posturas accesibles y técnicas de respiración.

Además de la prevención de caídas, las posturas empleadas en este tipo de entrenamiento provocan que los adultos mayores mejoren la coordinación corporal y se mantengan activos.

Más allá del cuerpo, se ha demostrado que este tipo de yoga puede mejorar la memoria, la concentración y la función cognitiva, algo completamente necesario en los adultos mayores.

yoga, adultos mayores El yoga fortalece el equilibrio y aporta múltiples beneficios para los adultos mayores

Puedes realizar este ejercicio desde la comodidad de tu casa, aunque es recomendable buscar un instructor con experiencia en enseñar yoga a adultos mayores, que pueda adaptar las clases a las necesidades individuales.

Un ejercicio que mejora el estado de ánimo

Como puedes ver, este tipo de yoga tiene una serie de beneficios positivos que van más allá de lo físico. Aparte de mejorar la memoria y las funciones cognitivas, también es capaz de mejorar el estado de ánimo.