ANSES beneficia a miles de usuarios con un importante servicio

ANSES les brinda a los usuarios un importante beneficio con soluciones que evitan la pérdida de tiempo ya que no tienen que ir a una sucursal del organismo

La ANSES (Administración Nacional de Seguridad Social) posee desde hace un tiempo un beneficio en el que miles de usuarios encuentran muchísimas soluciones a sus dudas, pero principalmente no tienen que asistir a una oficia del organismo para despejarse los interrogantes.

Los titulares de las diferentes asignaciones familiares van a poder despejar todo lo que no sepan y de esa manera tener un panorama más claro, gracias a la nueva gestión de ANSES.

Consultá de forma fácil y segura el detalle de tus cobros de asignaciones. Ahora podés consultar en mi ANSES las asignaciones de cada uno de tus hijos de forma más completa, rápida y fácil.

ANSES viene realizando constantes cambios, tanto en sus metodologías de trabajo como en la búsqueda de una constante mejora sobre todo en la atención de los diferentes titulares y con estos servicios lo demuestra.

ANSES explica en su página web que habilitó dentro de su sitio mi ANSES la sección "Mis Asignaciones". Donde miles de titulares de Asignaciones familiares podrán encontrar todo lo relacionado a su prestación obteniendo soluciones que antes únicamente podían alcanzar yendo a una oficina del organismo.

Ahora se puede consultar en mi ANSES las asignaciones familiares de cada uno de los hijos de forma más completa, rápida y fácil. También se puede conocer el detalle de los montos recibidos y, en caso de suspensión o denegatoria, conocer el motivo y cómo solucionarlo.

La app "mi ANSES" es una aplicación móvil que permite a los usuarios realizar trámites y consultas del ANSES desde sus teléfonos celulares, evitando la necesidad de acudir a una oficina física.

ANSES: qué se puede consultar en la nueva sección Mis Asignaciones

En esta nueva sección de ANSES, se puede consultar los cobros y descuentos de:

  • Asignación Familiar o Universal por Hijo
  • Asignación Familiar o Universal por Hijo con discapacidad
  • Ayuda Escolar Anual
  • Complemento de la AUH (20% acumulado)
  • Complemento Leche del Plan 1000 días
  • Asignación por Cuidado de Salud Integral
  • Prestación Alimentar (ex Tarjeta Alimentar)

Además, se puede consultar el detalle de las asignaciones a cobrar a partir del primer día del calendario de pagos de cada mes.

ANSES: a quién está dirigida la sección Mis Asignaciones

  • Trabajadores en relación de dependencia y quienes cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (comprendidos en Ley 24.241)
  • Personas que cobren la Asignación Universal por Hijo (AUH)
  • Personas que cobren la Asignación Universal por Hijo con discapacidad
  • Monotributistas
  • Personas que cobren la Prestación por Desempleo
  • Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur
  • Jubilados y pensionados
  • Personas que cobren una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante

ANSES: cómo realizar una consulta en Mis Asignaciones

1. Ingresá en mi ANSES

2. Hacé tu consulta

  • En el menú accedé a la opción mi ANSES > Hijos > Mis Asignaciones y seleccioná el período que querés consultar
  • Podés ver el detalle de los cobros y descuentos, por cada asignación e identificarlas de acuerdo al color:
  • en verde: las que se encuentran con pagos vigentes
  • en amarillo: las que están suspendidas o embargadas
  • en rojo: las denegadas

En la opción Ver Más, podés ver el motivo por el cual se suspende o deniega una asignación y, de corresponder, la forma de solucionarlo.

También podés hacer esta consulta en tu celular con la app mi ANSES.

