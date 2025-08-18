ANSES beneficia a miles de usuarios con un importante servicio

ANSES explica en su página web que habilitó dentro de su sitio mi ANSES la sección "Mis Asignaciones". Donde miles de titulares de Asignaciones familiares podrán encontrar todo lo relacionado a su prestación obteniendo soluciones que antes únicamente podían alcanzar yendo a una oficina del organismo.

Ahora se puede consultar en mi ANSES las asignaciones familiares de cada uno de los hijos de forma más completa, rápida y fácil. También se puede conocer el detalle de los montos recibidos y, en caso de suspensión o denegatoria, conocer el motivo y cómo solucionarlo.

Mi-ANSES La app "mi ANSES" es una aplicación móvil que permite a los usuarios realizar trámites y consultas del ANSES desde sus teléfonos celulares, evitando la necesidad de acudir a una oficina física.

ANSES: qué se puede consultar en la nueva sección Mis Asignaciones

En esta nueva sección de ANSES, se puede consultar los cobros y descuentos de:

Asignación Familiar o Universal por Hijo

Asignación Familiar o Universal por Hijo con discapacidad

Ayuda Escolar Anual

Complemento de la AUH (20% acumulado)

Complemento Leche del Plan 1000 días

Asignación por Cuidado de Salud Integral

Prestación Alimentar (ex Tarjeta Alimentar)

Además, se puede consultar el detalle de las asignaciones a cobrar a partir del primer día del calendario de pagos de cada mes.

ANSES: a quién está dirigida la sección Mis Asignaciones

Trabajadores en relación de dependencia y quienes cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (comprendidos en Ley 24.241)

Personas que cobren la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Personas que cobren la Asignación Universal por Hijo con discapacidad

Monotributistas

Personas que cobren la Prestación por Desempleo

Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Jubilados y pensionados

Personas que cobren una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante

ANSES: cómo realizar una consulta en Mis Asignaciones

1. Ingresá en mi ANSES

Recordá que para poder ingresar debés contar con la Clave de la Seguridad Social.

2. Hacé tu consulta

En el menú accedé a la opción mi ANSES > Hijos > Mis Asignaciones y seleccioná el período que querés consultar

Podés ver el detalle de los cobros y descuentos, por cada asignación e identificarlas de acuerdo al color:

en verde: las que se encuentran con pagos vigentes

en amarillo: las que están suspendidas o embargadas

en rojo: las denegadas

En la opción Ver Más, podés ver el motivo por el cual se suspende o deniega una asignación y, de corresponder, la forma de solucionarlo.

También podés hacer esta consulta en tu celular con la app mi ANSES.