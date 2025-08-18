ANSES beneficia a miles de usuarios con un importante servicio
ANSES explica en su página web que habilitó dentro de su sitio mi ANSES la sección "Mis Asignaciones". Donde miles de titulares de Asignaciones familiares podrán encontrar todo lo relacionado a su prestación obteniendo soluciones que antes únicamente podían alcanzar yendo a una oficina del organismo.
Ahora se puede consultar en mi ANSES las asignaciones familiares de cada uno de los hijos de forma más completa, rápida y fácil. También se puede conocer el detalle de los montos recibidos y, en caso de suspensión o denegatoria, conocer el motivo y cómo solucionarlo.
Mi-ANSES
La app "mi ANSES" es una aplicación móvil que permite a los usuarios realizar trámites y consultas del ANSES desde sus teléfonos celulares, evitando la necesidad de acudir a una oficina física.
ANSES: qué se puede consultar en la nueva sección Mis Asignaciones
En esta nueva sección de ANSES, se puede consultar los cobros y descuentos de:
- Asignación Familiar o Universal por Hijo
- Asignación Familiar o Universal por Hijo con discapacidad
- Ayuda Escolar Anual
- Complemento de la AUH (20% acumulado)
- Complemento Leche del Plan 1000 días
- Asignación por Cuidado de Salud Integral
- Prestación Alimentar (ex Tarjeta Alimentar)
Además, se puede consultar el detalle de las asignaciones a cobrar a partir del primer día del calendario de pagos de cada mes.
ANSES: a quién está dirigida la sección Mis Asignaciones
- Trabajadores en relación de dependencia y quienes cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (comprendidos en Ley 24.241)
- Personas que cobren la Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Personas que cobren la Asignación Universal por Hijo con discapacidad
- Monotributistas
- Personas que cobren la Prestación por Desempleo
- Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur
- Jubilados y pensionados
- Personas que cobren una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante
ANSES: cómo realizar una consulta en Mis Asignaciones
1. Ingresá en mi ANSES
2. Hacé tu consulta
- En el menú accedé a la opción mi ANSES > Hijos > Mis Asignaciones y seleccioná el período que querés consultar
- Podés ver el detalle de los cobros y descuentos, por cada asignación e identificarlas de acuerdo al color:
- en verde: las que se encuentran con pagos vigentes
- en amarillo: las que están suspendidas o embargadas
- en rojo: las denegadas
En la opción Ver Más, podés ver el motivo por el cual se suspende o deniega una asignación y, de corresponder, la forma de solucionarlo.
También podés hacer esta consulta en tu celular con la app mi ANSES.