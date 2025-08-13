Los adultos mayores pueden mantener su mente activa a través de la tecnología 

Los adultos mayores pueden mantener su mente activa a través de la tecnología 

El cuerpo de los adultos mayores no es el mismo que el de los jóvenes, ni física ni mentalmente. Sin embargo, hay una serie de pasatiempos que pueden llevar a dejar atrás el deterioro cognitivo que puede producirse, y especialmente hay uno del que pocos se animan a realizar.

Si bien el ejercicio o la lectura son dos de las actividades más beneficiosas en este sentido, este pasatiempo apunta a mantener la mente despierta y el ánimo en buenas condiciones.

adultos mayores, beneficios
Los adultos mayores que cuentan sus propias historias pueden tener grandes beneficios

Los adultos mayores que cuentan sus propias historias pueden tener grandes beneficios

El pasatiempo ideal para que los adultos mayores se mantengan activos

Si bien parece una moda juvenil, el hecho de realizar vídeos hablando a la cámara o formar su propio blog puede ser una actividad más que beneficiosa para los adultos mayores.

Crear contenido, ya sea en forma de texto o vídeo, ofrece beneficios parecidos a los de llevar un diario íntimo, pero con el añadido de la conexión social. Ayuda a organizar las ideas, mejora el estado de ánimo, activa la memoria y, lo más importante, ofrece un propósito.

Este pasatiempo permite además contar historias, compartir opiniones y dejar constancia de lo que los adultos mayores viven y han vivido. El simple hecho de recibir una respuesta aporta una dosis de alegría diaria y obliga a estar siempre aprendiendo cosas nuevas.

El contenido al que los adultos mayores pueden referirse no tiene límites. Muchos descubren que tienen talento para comunicar, que disfrutan enseñando, o que incluso pueden llegar a monetizar lo que hacen.

pasatiempo, adultos mayores
El contenido al que los adultos mayores pueden referirse no tiene límites

El contenido al que los adultos mayores pueden referirse no tiene límites

Hay quienes reseñan libros, películas o comparten recetas tradicionales. También los hay que se atreven con guías tecnológicas: cómo usar WhatsApp, cómo protegerse en internet o cómo hacer videollamadas con los nietos. Hagas lo que hagas, este pasatiempo te dará grandes beneficios.

Consejos a la hora de crear tu propio blog

Si eres un adulto mayor y has decidido crear tu propio blog o realizar tus propios videos, puedes apoyarte en los consejos que se muestran a continuación:

  • Define tu nicho y temática
  • Elige una plataforma
  • Personaliza tu blog
  • Crea contenido de calidad
  • Define un contenido
  • Interactúa con tu público
  • Analiza los resultados

Temas relacionados:

Te puede interesar