Ni Yoga, ni Tai Chi: el sencillo ejercicio que evita caídas y mareos en adultos mayores

La pérdida de equilibrio es una de las mayores preocupaciones al envejecer. No solo afecta la movilidad, sino que mina la confianza para salir a caminar o realizar tareas cotidianas. Si bien ejercicios como el yoga o el Tai Chi son excelentes, no todos los adultos mayores tienen la flexibilidad o el tiempo para practicarlas.
Por suerte, la ciencia del deporte ha identificado un ejercicio mucho más simple y efectivo que se puede hacer en la cocina de casa. Solo necesitas una silla o algo de donde apoyarte.
Levantamiento de talones, el ejercicio que evita caídas y mareos en adultos mayores
El secreto para evitar los mareos y las caídas no está necesariamente en posturas complejas, sino en la fuerza de nuestras pantorrillas. Médicos y fisioterapeutas coinciden en que fortalecer los músculos de la parte inferior de la pierna es vital.
Al realizar el levantamiento de talones, no solo mejoramos el equilibrio mecánico del tobillo, sino que activamos el retorno venoso.
Este movimiento actúa como una "bomba" que impulsa la sangre de vuelta al corazón y al cerebro, reduciendo drásticamente la hipotensión ortostática (ese mareo súbito que ocurre al ponerse de pie rápido).
A diferencia de otras rutinas, el levantamiento de talones ofrece resultados rápidos. Al fortalecer la base de sustentación, el cuerpo recupera la capacidad de reaccionar ante un tropezón.
Además, al ser un ejercicio de bajo impacto, el riesgo de lesión es casi nulo, lo que lo convierte en la opción ideal para mantener la independencia en la tercera edad.
Cómo realizar el ejercicio correctamente
Para que este ejercicio sea seguro y efectivo para los adultos mayores, se recomienda seguir estos pasos:
- Apoyo firme: colócate frente al respaldo de una silla pesada o la encimera de la cocina.
- Elevación: separa los pies a la altura de los hombros y levanta ambos talones lentamente hasta quedar en puntas de pie.
- Pausa activa: mantén la posición arriba durante 3 segundos.
- Descenso controlado: baja los talones despacio, sintiendo cómo trabajan los músculos.