Ni Yoga, ni Tai Chi: el sencillo ejercicio que evita caídas y mareos en adultos mayores

Al realizar el levantamiento de talones, no solo mejoramos el equilibrio mecánico del tobillo, sino que activamos el retorno venoso.

Este movimiento actúa como una "bomba" que impulsa la sangre de vuelta al corazón y al cerebro, reduciendo drásticamente la hipotensión ortostática (ese mareo súbito que ocurre al ponerse de pie rápido).

ejercicio, adultos mayores Este ejercicio es ideal para los adultos mayores y puede hacerse desde casa.

A diferencia de otras rutinas, el levantamiento de talones ofrece resultados rápidos. Al fortalecer la base de sustentación, el cuerpo recupera la capacidad de reaccionar ante un tropezón.

Además, al ser un ejercicio de bajo impacto, el riesgo de lesión es casi nulo, lo que lo convierte en la opción ideal para mantener la independencia en la tercera edad.

Cómo realizar el ejercicio correctamente

Para que este ejercicio sea seguro y efectivo para los adultos mayores, se recomienda seguir estos pasos: