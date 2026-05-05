Ni 50, ni 100: la cantidad de flexiones que debes hacer para transformar tu cuerpo

Cuántas flexiones son ideales para ver resultados en el cuerpo

Si realizas 50 flexiones todos los días sin variar la intensidad, eventualmente tu musculatura se volverá experta en ese ejercicio, pero dejará de crecer. Estarás mejorando tu resistencia, pero no estarás transformando tu cuerpo.

Para que el ejercicio genere hipertrofia (crecimiento muscular), no debes contar repeticiones, sino medir el esfuerzo. La cantidad ideal es aquella que te acerque al fallo muscular técnico.

flexiones.jpg El descanso en este ejercicio también es sumamente importante.

Según expertos en actividad física, la estructura más efectiva para transformar el cuerpo se divide por niveles:

Principiantes: el objetivo debe ser realizar entre 3 y 4 series de 8 a 12 repeticiones. Si no alcanzas las 8, puedes apoyar las rodillas para reducir la carga.

Intermedios: se recomiendan 4 series de 15 a 25 repeticiones. Aquí la clave es el control: bajar lentamente (3 segundos) y subir con explosividad.

Avanzados: si puedes hacer más de 30 flexiones sin despeinarte, los números ya no importan. Debes aumentar la dificultad técnica (flexiones diamante, con pies elevados o con una mano) para mantener el estímulo.

Recuerda: el músculo crece mientras descansas

Una sola flexión ejecutada con el core firme, la espalda alineada y el pecho rozando el suelo vale más que 20 repeticiones hechas a medias, como puedes ver, la transformación de tu cuerpo es un proceso.

Además, es vital recordar que el músculo no crece mientras haces ejercicio, sino mientras descansas. Por eso, es fundamental que priorices calidad sobre cantidad de flexiones, siempre en el caso de que quieras cambiar tu cuerpo.