Cuál es el único órgano del cuerpo que no se puede donar y por qué

Cerebro

La Red Unida para el Intercambio de Órganos (UNOS) asegura que si fuera posible trasplantar un cerebro, no estaríamos "salvando al receptor", sino que, técnicamente, estaríamos dándole un cuerpo nuevo al donante.

Es importante destacar que, a diferencia de otros órganos como el corazón donde solo basta con reconectar arterias y venas para que funcione en otro cuerpo, el cerebro requiere la conexión de millones de fibras nerviosas con la médula espinal.

Hasta este momento, la ciencia aún no ha descubierto cómo unir con precisión quirúrgica los axones de la médula espinal del receptor con el tronco encefálico del donante para que los mensajes eléctricos pasen de uno a otro.

Además, el cerebro contiene la memoria, la personalidad y la consciencia de cada persona. Por lo tanto, la persona receptora del órgano dejaría de ser ella misma para convertirse en el donante.

Los ojos...¿se pueden donar?

Otro de los órganos o partes del cuerpo con los cuales siempre existe confusión al momento de si se puede donar o no son los ojos, específicamente el globo ocular.

Ojos Existe el trasplante de córnea, pero no el de ojos.

Aunque se realizan trasplantes de córnea con éxito, el ojo completo tampoco se puede trasplantar de forma funcional todavía. Esto se debe a que el nervio óptico, que conecta el ojo con el cerebro, es parte del sistema nervioso central y, al igual que la médula, no se puede regenerar ni reconectar con la tecnología actual.