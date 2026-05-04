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Cuál es el único órgano del cuerpo que no se puede donar y por qué

Existe un órgano que, por su complejidad técnica y su implicancia en la identidad humana no puede donarse ni trasplantarse

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
¿Cuál es el único órgano del cuerpo humano que no puede donarse?

¿Cuál es el único órgano del cuerpo humano que no puede donarse?

Si bien la ciencia ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años, todavía existen algunos casos o dudas que no tienen respuestas.

Por ejemplo, existe un único órgano del cuerpo humano que no puede donarse ni trasplantarse. A continuación los detalles.

¿Cuál es el único órgano del cuerpo que no puede donarse y por qué?

El único órgano que no se puede donar es el cerebro. A diferencia de un riñón o un hígado, que cumplen funciones bioquímicas y mecánicas, el cerebro es el depósito de la consciencia, la personalidad y los recuerdos.

Cerebro

La Red Unida para el Intercambio de Órganos (UNOS) asegura que si fuera posible trasplantar un cerebro, no estaríamos "salvando al receptor", sino que, técnicamente, estaríamos dándole un cuerpo nuevo al donante.

Es importante destacar que, a diferencia de otros órganos como el corazón donde solo basta con reconectar arterias y venas para que funcione en otro cuerpo, el cerebro requiere la conexión de millones de fibras nerviosas con la médula espinal.

Hasta este momento, la ciencia aún no ha descubierto cómo unir con precisión quirúrgica los axones de la médula espinal del receptor con el tronco encefálico del donante para que los mensajes eléctricos pasen de uno a otro.

Además, el cerebro contiene la memoria, la personalidad y la consciencia de cada persona. Por lo tanto, la persona receptora del órgano dejaría de ser ella misma para convertirse en el donante.

Los ojos...¿se pueden donar?

Otro de los órganos o partes del cuerpo con los cuales siempre existe confusión al momento de si se puede donar o no son los ojos, específicamente el globo ocular.

Ojos
Existe el trasplante de c&oacute;rnea, pero no el de ojos.&nbsp;

Existe el trasplante de córnea, pero no el de ojos.

Aunque se realizan trasplantes de córnea con éxito, el ojo completo tampoco se puede trasplantar de forma funcional todavía. Esto se debe a que el nervio óptico, que conecta el ojo con el cerebro, es parte del sistema nervioso central y, al igual que la médula, no se puede regenerar ni reconectar con la tecnología actual.

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