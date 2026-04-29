Así funciona el nuevo escáner con IA creado por argentinos para prevenir infartos

Redes neuronales para un diagnóstico veloz en emergencias

El funcionamiento del sistema se basa en redes neuronales conectadas a un escáner y a una computadora portátil. El dispositivo digitaliza la imagen del papel y, mediante algoritmos de inteligencia artificial, analiza las señales para determinar si el paciente atraviesa una cardiopatía isquémica. Todo este proceso ocurre en segundos, permitiendo una intervención médica inmediata donde el tiempo es, literalmente, vida.

El proyecto, publica Noticias Argentinas, nació hace cinco años como parte de las tesis de estudiantes de Ingeniería Biomédica de la Escuela de Ciencia y Tecnología (ECyT). Para entrenar a la inteligencia artificial, el equipo utilizó bases de datos internacionales de Fisionet, que contienen miles de señales digitales de alta precisión.

infarto1 Prevenir infartos y detectar problemas al instante, el objetivo de "Cardiotrace". Imagen ilustrativa.

En esta etapa, los investigadores de la UNSAM trabajan en conjunto con profesionales del CEMIC para llevar adelante el protocolo de validación. Este paso es fundamental para corroborar la eficacia del escáner en pacientes reales antes de su implementación masiva en los servicios de salud, con el objetivo de convertir a esta innovación argentina en un estándar de los cuidados críticos.