En la Argentina, las afecciones cardíacas y los accidentes cerebrovasculares representan la principal causa de fallecimiento. Ante este escenario, especialistas y alumnos del Laboratorio de Neuroingeniería de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) diseñaron una herramienta tecnológica que podría cambiar el protocolo de emergencias: un escáner que utiliza inteligencia artificial para identificar infartos al instante.
Así funciona el nuevo escáner con IA creado por argentinos para prevenir infartos
El novedoso dispositivo permite identificar un infarto al instante mediante un proceso de Inteligencia Artificial. Cómo es "Cardiotrace", con sello argentino
Actualmente, cuando un paciente presenta síntomas en una ambulancia o en una guardia, se le realiza un electrocardiograma tradicional en papel. Sin embargo, la falta de personal especializado en el lugar suele demorar la interpretación del estudio; es común que el personal deba sacar una foto al papel y enviarla por WhatsApp a un cardiólogo para obtener una opinión a distancia. "Cardiotrace" llega para eliminar esa espera, procesando la información de manera local y automática.
Redes neuronales para un diagnóstico veloz en emergencias
El funcionamiento del sistema se basa en redes neuronales conectadas a un escáner y a una computadora portátil. El dispositivo digitaliza la imagen del papel y, mediante algoritmos de inteligencia artificial, analiza las señales para determinar si el paciente atraviesa una cardiopatía isquémica. Todo este proceso ocurre en segundos, permitiendo una intervención médica inmediata donde el tiempo es, literalmente, vida.
El proyecto, publica Noticias Argentinas, nació hace cinco años como parte de las tesis de estudiantes de Ingeniería Biomédica de la Escuela de Ciencia y Tecnología (ECyT). Para entrenar a la inteligencia artificial, el equipo utilizó bases de datos internacionales de Fisionet, que contienen miles de señales digitales de alta precisión.
En esta etapa, los investigadores de la UNSAM trabajan en conjunto con profesionales del CEMIC para llevar adelante el protocolo de validación. Este paso es fundamental para corroborar la eficacia del escáner en pacientes reales antes de su implementación masiva en los servicios de salud, con el objetivo de convertir a esta innovación argentina en un estándar de los cuidados críticos.