Las herramientas de Inteligencia Artificial (IA) impactan en todos los oficios y en todas las profesiones a la velocidad de la luz. Lejos de amedrentarse o eliminar su misión fundamental de comunicación eficaz y certera, la redacción de periodistas de Grupo América Interior busca evolucionar y adaptar las herramientas dispobibles para seguir mejorando su vínculo con la comunidad.
Google capacitó en el uso de la Inteligencia Artificial a los periodistas de Grupo América Interior
Dos ejecutivas de Google News Initiative entrenaron a periodistas y comunicadores de Diario UNO, Radio Nihuil, Canal 7, y las FM UNA, Brava y Montecristo en el uso de herramientas
Esta semana, representantes de Google News Initiative visitaron la redacción multimedia que integra Diario UNO, Canal 7, Radio Nihuil y varias FM de nicho como UNA, Brava o Montecristo, con el fin de potenciar la labor periodística y de generació de todo tipo de contenidos mediante el uso de la IA.
Se trató de una jornada de capacitación desarrollada por dos expertas coachs de Google para el equipo de periodistas y comunicadores, que recibiieron una formación especializada acerca de la integración de herramientas de Inteligencia Artificial en sus procesos productivos diarios.
La visita de María José Iriarte, Strategic Partner Manager de Google para Argentina y News Partnerships, y la periodista y capacitadora Lucila Pellettieri -GNI Trainer de Google News Initiative- permitió al grupo profundizar en tecnologías de vanguardia enfocadas en la eficiencia y la innovación informativa.
El objetivo de la capacitación fue ayudar a los periodistas a ampliar y fidelizar su audiencia, fortalecer su ecosistema digital y facilitar el uso de la Inteligencia Artificial de manera responsable.
El ecosistema de la Inteligencia Artificial en el periodismo
Durante el encuentro, se abordaron herramientas de la IA que están disponibles en Google, como el uso práctico de Gemini para la creación de contenidos y las plataformas avanzadas de Google DeepMind como Veo, Lyria y Chirp para el desarrollo multimedia de alto impacto, sea para generar video, música o voz de alta calidad.
El plantel periodístico de Grupo América Interior también exploró el potencial de Pinpoint y NotebookLM para el análisis minucioso y la gestión de grandes volúmenes de documentos, fundamental en investigaciones complejas o informes de cualquier índole.
Lucila Pellettieri y María José Iriarte remarcaron en sus ponencias la importancia de la integridad informativa, y por esto introdujeron tecnologías desarrolladas por Google con las que pueden contar los periodistas, como Synthid que chequea contenidos creados con IA.
Ambas capacitadoras forman parte del equipo de Google News Initiative que brinda herramientas digitales y formación a periodistas y medios. Están recorriendo las más importantes redacciones y universidades del país con su propuesta formativa y práctica "Potenciá tu periodismo con herramientas de IA de Google".
Los periodistas de Grupo América Interior, en capacitación permanente
En beneficio de un periodismo responsable y transparente es que Grupo América Interior brindó a su personal esta iniciativa de Google News Initiative.
Y seguirá en esta línea, mediante alianzas estratégicas con desarrolladores de herramientas de la Inteligencia Artificial que propicien espacios de formación permanente para los periodistas.
La idea es fortalecer la capacidad de los medios del grupo para ampliar sus audiencias y optimizar la calidad técnica de sus producciones, reafirmando el compromiso con la vanguardia tecnológica y el rigor periodístico en un ecosistema digital en constante evolución.