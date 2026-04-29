Google capacitó en el uso de la Inteligencia Artificial a los periodistas de Grupo América Interior

Capacitación de Google News Initiative sobre el uso de IA en la redacción de periodistas del Grupo América Interior El encuentro se centró en cómo potenciar la tarea periodística con herramientas de Inteligencia Artificial de Google. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

La visita de María José Iriarte, Strategic Partner Manager de Google para Argentina y News Partnerships, y la periodista y capacitadora Lucila Pellettieri -GNI Trainer de Google News Initiative- permitió al grupo profundizar en tecnologías de vanguardia enfocadas en la eficiencia y la innovación informativa.

El objetivo de la capacitación fue ayudar a los periodistas a ampliar y fidelizar su audiencia, fortalecer su ecosistema digital y facilitar el uso de la Inteligencia Artificial de manera responsable.

El ecosistema de la Inteligencia Artificial en el periodismo

Durante el encuentro, se abordaron herramientas de la IA que están disponibles en Google, como el uso práctico de Gemini para la creación de contenidos y las plataformas avanzadas de Google DeepMind como Veo, Lyria y Chirp para el desarrollo multimedia de alto impacto, sea para generar video, música o voz de alta calidad.

El plantel periodístico de Grupo América Interior también exploró el potencial de Pinpoint y NotebookLM para el análisis minucioso y la gestión de grandes volúmenes de documentos, fundamental en investigaciones complejas o informes de cualquier índole.

Capacitación de Google News Initiative sobre el uso de IA en la redacción de periodistas del Grupo América Interior - Lucila Pellettieri La periodista Lucila Pellettieri es la encargada de dictar los talleres prácticos que conectan la tecnología con el rigor informativo. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Lucila Pellettieri y María José Iriarte remarcaron en sus ponencias la importancia de la integridad informativa, y por esto introdujeron tecnologías desarrolladas por Google con las que pueden contar los periodistas, como Synthid que chequea contenidos creados con IA.

Ambas capacitadoras forman parte del equipo de Google News Initiative que brinda herramientas digitales y formación a periodistas y medios. Están recorriendo las más importantes redacciones y universidades del país con su propuesta formativa y práctica "Potenciá tu periodismo con herramientas de IA de Google".

Capacitación de Google News Initiative sobre el uso de IA en la redacción de periodistas del Grupo América Interior - María José Iriarte María José Iriarte es quien lidera alianzas estratégicas para la sostenibilidad digital de los medios en Argentina. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Los periodistas de Grupo América Interior, en capacitación permanente

En beneficio de un periodismo responsable y transparente es que Grupo América Interior brindó a su personal esta iniciativa de Google News Initiative.

Y seguirá en esta línea, mediante alianzas estratégicas con desarrolladores de herramientas de la Inteligencia Artificial que propicien espacios de formación permanente para los periodistas.

La idea es fortalecer la capacidad de los medios del grupo para ampliar sus audiencias y optimizar la calidad técnica de sus producciones, reafirmando el compromiso con la vanguardia tecnológica y el rigor periodístico en un ecosistema digital en constante evolución.