Google nombró un nuevo director para Argentina: perfil del nuevo CEO

El ejecutivo llega desde México, donde se desempeñaba dentro de la estructura regional de la compañía con foco en áreas comerciales y de desarrollo de negocios.

Vallejo cuenta con una trayectoria vinculada al mundo digital, los medios y las telecomunicaciones, con experiencia en la gestión de equipos y en la expansión de operaciones en mercados latinoamericanos.

Antes de su llegada a Google, también tuvo pasos por compañías del sector como Fox Networks Group y Global Media Partners.

El cambio se da en un contexto en el que la empresa busca consolidar su crecimiento en la Argentina, con especial énfasis en el desarrollo del ecosistema digital y la adopción de nuevas tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial.

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De esta manera, Google renueva su liderazgo local con una apuesta por perfiles con experiencia regional, en un mercado que sigue siendo clave dentro de América Latina.

El nuevo director tiene una historia de origen particular. A los 19 años se mudó de Bogotá a Estados Unidos con un sueño: convertirse en jugador de fútbol profesional.

Esa experiencia marcó su filosofía de negocios. "En la cancha -como en los negocios- el éxito es resiliencia, estrategia, ejecución y equipo", explicó Vallejo.

Aunque el fútbol quedó en el pasado, las lecciones del campo de juego definieron su carrera ejecutiva. Ahora, esa mentalidad competitiva la pondrá al servicio de Google Argentina.

Fuente: minutouno.com