Google Fotos: conocé el truco que libera memoria sin borrar fotos

Se trata de una herramienta nativa que comprime fotos y videos sin afectar su calidad de forma notoria. El proceso libera varios gigabytes en cuestión de minutos y no requiere eliminar ni un solo archivo.

La solución está disponible tanto en la app móvil como en la versión web. Y lo mejor: funciona con todo el contenido almacenado, sin importar cuándo lo hayas subido.

El método permite seguir acumulando fotos y videos sin preocuparse por el límite de 15 GB que Google ofrece gratuitamente, convirtiendo archivos a una version optimizada que mantiene calidad visual suficiente para redes sociales y visualización en pantallas.

Google Fotos: cómo activar el ahorro de fotos

La clave está en una función llamada "ahorro de almacenamiento". Esta herramienta convierte automáticamente tus archivos a un formato más liviano.

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El procedimiento es idéntico desde cualquier dispositivo. Solo tomá cuatro pasos simples y el sistema hará el resto del trabajo.

Primero, abrí la aplicación de Google Fotos o ingresá desde el navegador escribiendo "Google Fotos" en la barra de búsqueda. Iniciá sesión con tu cuenta de Gmail.

Segundo, tocá el ícono de menú que aparece como tres líneas horizontales. En ese desplegable, hace click en la opción Almacenamiento.

Tercero, dentro de esa sección vas a encontrar la alternativa "Convertir fotos y videos a calidad de ahorro de almacenamiento". Al activarla, el sistema comenzará a comprimir tus archivos.

Cuarto, confirmá el cambio aceptando las condiciones. En pocos minutos verás cómo se libera espacio en tu cuenta sin haber borrado nada.

Fuente: iprofesional.com