Google te escucha: cómo desactivar la herramienta del celular para evitar ser espiado

Google, desarrollador del sistema operativo Android y de múltiples aplicaciones integradas en los dispositivos, permite la recopilación de datos vinculados a la actividad de voz y audio.

Esa información puede emplearse para personalizar la publicidad y ajustar los contenidos que se muestran a cada persona. Ante esta situación, creció el interés por conocer cómo desactivar estas funciones y limitar el acceso a datos sensibles.

Google: cómo desactivar el audio

El funcionamiento parte de los permisos que el usuario concede al instalar o utilizar aplicaciones. Cuando se habilita el acceso al micrófono, la app puede captar fragmentos de audio.

Según la configuración predeterminada, parte de esa información puede almacenarse dentro de la cuenta de Google como "Actividad web y de aplicaciones", incluyendo registros de voz.

Si una persona conversa sobre un producto determinado, el sistema puede interpretar ese interés y reflejarlo luego en anuncios relacionados.

google2

Para quienes desean desactivar esta opción, el procedimiento se realiza desde la propia aplicación de Google en el dispositivo Android.

Abrir la aplicación de Google

Tocar el perfil ubicado en la parte superior derecha

Seleccionar "Cuenta de Google"

Ingresar en la sección "Datos y privacidad"

Desplazarse hasta "Actividad web y de aplicaciones"

Desactivar la opción "Incluir la actividad de voz y audio"

Presionar "Dejar de guardar"

Confirmar tocando "Entendido"

Al completar estos pasos, se desactiva el almacenamiento de actividad de voz y audio asociada a la cuenta. De esta manera, el usuario limita la recopilación de este tipo de información desde el dispositivo.

Además de esta configuración general, es recomendable revisar los permisos individuales de cada aplicación instalada. Desde el menú de ajustes del teléfono, en la sección de permisos, se puede verificar qué apps tienen acceso al micrófono y revocar esa autorización en caso de que no resulte necesaria para su funcionamiento principal.

Es importante tener en cuenta que, aun desactivando la actividad de voz y audio, Google puede continuar recopilando otros datos de uso vinculados a búsquedas, navegación y actividad dentro de sus servicios.

google

Por eso, revisar periódicamente las opciones de privacidad permite mantener un mayor control sobre la información personal.

Google Maps: rastreo y ubicación

Otro punto que genera inquietud es el seguimiento de ubicación. Google Maps integra funciones que permiten conocer la ubicación de un dispositivo en determinados contextos.

Esta capacidad, que puede resultar útil en situaciones específicas, también despierta preguntas sobre el uso de los datos de geolocalización.

Entre las alternativas mencionadas para rastrear un teléfono a través de Google Maps se encuentra el envío de un correo electrónico a [email protected] con el asunto "rastrear por Google Maps".

En el cuerpo del mensaje se debe incluir el número de teléfono, reemplazando los últimos cuatro dígitos por "4x". Luego, el usuario recibiría la ubicación en tiempo real del dispositivo mediante la aplicación de mapas.

Fuente: iprofesional.com