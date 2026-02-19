Desde hace varios años Google está incursionando en el mundo de los teléfonos y actualmente es una de las empresas líderes en el segmento gama media. Prueba de ello es el nuevo celular que presentó en sociedad y que estará a la venta a partir de marzo. Se trata de un smartphone resistente como un roble, con funciones de inteligencia artificial en su sistema de cámaras y asegura hasta 7 años de actualizaciones.
Google lanza teléfono resistente a fuertes golpes, con funciones de IA en su cámara y 7 años de actualizaciones
Si querés cambiar tu teléfono, esperá unas semanas hasta que salga a la venta este nuevo celular de Google
Google Pixel 10a, el nuevo teléfono que llega para liderar el segmento gama media
Google presentó al sucesor del Pixel 9a, un teléfono que no tiene grandes diferencias respecto a su versión anterior pero que, aparentemente, podría alcanzarle para seguir liderando el segmento gama media.
El nuevo Pixel 10a es prácticamente idéntico al modelo anterior, aunque hay una diferencia sutil, ya que el módulo de cámara no sobresale como antes. En otro orden de las palabras, los lentes estarán integrados a la carcasa.
Otra diferencia que presentará este smartphone de Google es el cristal protector del panel: cambia de Gorilla Glass 3 a Gorilla Glass 7i, siendo una característica crucial en este celular gama media, ya que presentará una enorme resistencia a golpes fuertes.
Respecto al sistema de cámaras, el Google Pixel 10a trae una principal de 48, gran angular de 13 y una cámara frontal de 13 megapíxeles, lentes potenciados con las funciones de inteligencia artificial. Por ejemplo, contarán con la herramienta Auto Best Take, la cual analiza los fotogramas, haciendo que la foto quede perfecta. También tendrá Camera Coach, una función que usa modelos de Gemini para guiar en la composición, iluminación, etc.
Además, Google utilizará la inteligencia artificial para aumentar el zoom digital hasta ocho aumentos y mejorar la edición de cada imagen a través de comandos de voz.
Por otro lado, este teléfono que todavía no tiene precio de lanzamiento saldrá de fábrica con Android 16, asegurando siete años de actualizaciones, mejorando así el software y añadiendo parches de seguridad hasta 2033.
Otro dato importante a considerar en este nuevo teléfono es el cambio significativo de su batería. Tanto el Pixel 9a como el Pixel 10a tienen la misma pila, pero cambiará la carga rápida, pasando de 30 a 45 W, siempre y cuando se utilice un cargador compatible.