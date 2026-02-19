Google lanza teléfono resistente a fuertes golpes, con funciones de IA en su cámara y 7 años de actualizaciones

Otra diferencia que presentará este smartphone de Google es el cristal protector del panel: cambia de Gorilla Glass 3 a Gorilla Glass 7i, siendo una característica crucial en este celular gama media, ya que presentará una enorme resistencia a golpes fuertes.

Google Pixel 10a Teléfono Google Pixel 10a.

Respecto al sistema de cámaras, el Google Pixel 10a trae una principal de 48, gran angular de 13 y una cámara frontal de 13 megapíxeles, lentes potenciados con las funciones de inteligencia artificial. Por ejemplo, contarán con la herramienta Auto Best Take, la cual analiza los fotogramas, haciendo que la foto quede perfecta. También tendrá Camera Coach, una función que usa modelos de Gemini para guiar en la composición, iluminación, etc.

Además, Google utilizará la inteligencia artificial para aumentar el zoom digital hasta ocho aumentos y mejorar la edición de cada imagen a través de comandos de voz.

Por otro lado, este teléfono que todavía no tiene precio de lanzamiento saldrá de fábrica con Android 16, asegurando siete años de actualizaciones, mejorando así el software y añadiendo parches de seguridad hasta 2033.

telefono google pixel 10a Este teléfono de Google asegura siete años de actualizaciones.

Otro dato importante a considerar en este nuevo teléfono es el cambio significativo de su batería. Tanto el Pixel 9a como el Pixel 10a tienen la misma pila, pero cambiará la carga rápida, pasando de 30 a 45 W, siempre y cuando se utilice un cargador compatible.