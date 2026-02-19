Apple pone primera en 2026 y luego de varios rumores confirma cuándo será la fecha de lanzamiento de sus nuevos dispositivos para este año. El keynote de esta temporada será diferente al de ediciones anteriores, ya que la empresa de Cupertino hará un evento exclusivo en tres ciudades distintas en donde presentará el nuevo iPhone, su última Mac y un iPad todoterreno.
Apple confirma fecha de su primer lanzamiento de 2026: será un evento exclusivo en Nueva York, Shanghái y Londres
Si sos fanático de los dispositivos Apple, deberás saber cuándo saldrán al mercado los nuevos iPhone, Mac y iPad
Apple Experience, un evento íntimo en Nueva York, Shanghái y Londres
Este 4 de marzo se realizará la ‘Apple Experience’. A diferencia de otras presentaciones que se realizan abiertas y que incluso se transmiten online, en este caso se realizarán tres eventos en simultáneo en tres ciudades distintas del mundo: Nueva York, Shanghái y Londres.
En consecuencia, para este año se abandonará el tradicional escenario en California. Tampoco veremos a Tim Cook presentando cada uno de los dispositivos ni habrá streaming. Solo será un evento exclusivo para periodistas especializados y creadores de contenido preseleccionados.
De acuerdo a lo que informan medios especializados, como Applesfera, este evento privado podría ser solo el punto final del lanzamiento de los nuevos dispositivos que Apple nos traerá en 2026.
En concreto, podría haber un lanzamiento escalonado el 2 y 3 de marzo, con comunicados acompañados de un breve video que muestre los nuevos dispositivos, mientras que el 4 de marzo, en la Apple Experience, se podrán conocer en profundidad los artefactos.
Entre los dispositivos que veremos en el lanzamiento oficial se destacan:
- MacBook con chip de iPhone: pantalla de 12,9 pulgadas, chip A18 y colores vivos (amarillo, verde, azul y rosa).
- iPhone 17e: sucesor del iPhone 16e con chip A19 y MagSafe. Tendrá notch en lugar de Dynamic Island.
- iPad Air con M4 o iPad básico con A18: ambos están en la lista de productos inminentes, aunque no está claro cuál de los dos (o si los dos) aparecerán en la Apple Experience.
Además de estos dispositivos, la misma fuente señala que hay otros que también esperan confirmación oficial de fecha de lanzamiento y que no se sabe si llegarán en esta Apple Experience de marzo o tendremos que aguardar hasta mitad de año. Los artefactos en cuestión son: MacBook Air con M5, MacBook Pro con M5 Pro y M5 Max, Mac Studio con M5 Ultra.