Apple confirma fecha de su primer lanzamiento de 2026: será un evento exclusivo en Nueva York, Shanghái y Londres

De acuerdo a lo que informan medios especializados, como Applesfera, este evento privado podría ser solo el punto final del lanzamiento de los nuevos dispositivos que Apple nos traerá en 2026.

En concreto, podría haber un lanzamiento escalonado el 2 y 3 de marzo, con comunicados acompañados de un breve video que muestre los nuevos dispositivos, mientras que el 4 de marzo, en la Apple Experience, se podrán conocer en profundidad los artefactos.

Apple experience Apple realizará su evento de lanzamiento este 4 de marzo.

Entre los dispositivos que veremos en el lanzamiento oficial se destacan:

MacBook con chip de iPhone: pantalla de 12,9 pulgadas, chip A18 y colores vivos (amarillo, verde, azul y rosa).

iPhone 17e: sucesor del iPhone 16e con chip A19 y MagSafe. Tendrá notch en lugar de Dynamic Island.

iPad Air con M4 o iPad básico con A18: ambos están en la lista de productos inminentes, aunque no está claro cuál de los dos (o si los dos) aparecerán en la Apple Experience.

Además de estos dispositivos, la misma fuente señala que hay otros que también esperan confirmación oficial de fecha de lanzamiento y que no se sabe si llegarán en esta Apple Experience de marzo o tendremos que aguardar hasta mitad de año. Los artefactos en cuestión son: MacBook Air con M5, MacBook Pro con M5 Pro y M5 Max, Mac Studio con M5 Ultra.