Cómo identificar si otra persona se conectó a mi red WiFi y cómo eliminarlo en pocos pasos

Independientemente de estas dos señales de alarma, existe un método técnico que nos permitirá saber si algún vecino se conectó a nuestro router. La primera opción es acudiendo a la aplicación que suele brindar nuestro proveedor de Internet.

wifi Mirando las luces del router WiFi podrás saber si hay extraños conectados a tu red doméstica.

En caso de no tener la aplicación, también podés hacer lo siguiente:

Escribir la dirección IP del router en el navegador

Iniciar sesión con el usuario y la contraseña (por defecto suelen ser “admin” en ambos campos si no los has cambiado).

Buscar el apartado “Dispositivos conectados”

Revisar la lista que muestra los nombres, direcciones MAC y consumos de datos de todos los equipos conectados.

Si encontrás dispositivos que no reconocés, es porque hay algún intruso en la red WiFi.

Cómo expulsar a un intruso conectado a mi red WiFi

Para expulsar a los intrusos conectados al módem de casa, el primer paso será cambiar inmediatamente la contraseña del router por una segura, combinando números, símbolos y letras. Luego de esto, acceder a la configuración del router y eliminar los dispositivos conectados. También se sugiere activar el cifrado WPA2 o WPA3, desactivar la opción WPS y ocultar el nombre de la red (SSID).