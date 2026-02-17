Actualmente gran parte de la sociedad tiene en su casa un router WiFi para acceder a Internet. Ya sea para trabajar o para actividades de ocio, la conexión inalámbrica dice presente en millones de hogares en nuestro país. Y quienes no tienen o no pueden acceder, descifran la contraseña o se las ingenian para ingresar a la red de algún vecino, algo que puede desencadenar en fallas del servicio.
Cómo identificar si otra persona se conectó a mi red WiFi y cómo eliminarlo en pocos pasos
Si notás que tu teléfono se desconecta de Internet constantemente o la velocidad del WiFi es lenta, deberás poner en práctica estas técnicas
WiFi: cómo identificar si otra persona está conectada a mi Internet
Existe distintas señales para saber si alguien está conectado a mi red WiFi sin autorización. Por ejemplo, bastará simplemente con observar las luces del router: si se prenden y apagan constantemente y ninguno de nuestros dispositivos están encendidos, quiere decir que el módem está enviándole señal a otros artefactos, como el televisor o el teléfono del vecino.
Además, algunos otros comportamientos extraños como lentitud en el servicio y desconexiones frecuentes pueden alertarnos para saber que extraños se conectaron a nuestra red WiFi sin nuestro consentimiento.
Independientemente de estas dos señales de alarma, existe un método técnico que nos permitirá saber si algún vecino se conectó a nuestro router. La primera opción es acudiendo a la aplicación que suele brindar nuestro proveedor de Internet.
En caso de no tener la aplicación, también podés hacer lo siguiente:
- Escribir la dirección IP del router en el navegador
- Iniciar sesión con el usuario y la contraseña (por defecto suelen ser “admin” en ambos campos si no los has cambiado).
- Buscar el apartado “Dispositivos conectados”
- Revisar la lista que muestra los nombres, direcciones MAC y consumos de datos de todos los equipos conectados.
- Si encontrás dispositivos que no reconocés, es porque hay algún intruso en la red WiFi.
Cómo expulsar a un intruso conectado a mi red WiFi
Para expulsar a los intrusos conectados al módem de casa, el primer paso será cambiar inmediatamente la contraseña del router por una segura, combinando números, símbolos y letras. Luego de esto, acceder a la configuración del router y eliminar los dispositivos conectados. También se sugiere activar el cifrado WPA2 o WPA3, desactivar la opción WPS y ocultar el nombre de la red (SSID).