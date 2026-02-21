Las paritarias estatales comenzó este viernes con el sector más numeroso de la administración pública: los docentes. En la primera reunión salarial del año, el Gobierno provincial presentó una oferta de aumento del 7% para el primer semestre, propuesta que fue rechazada por el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) por considerarla insuficiente.
Los estatales adelantaron que pedirán salarios de $1.800.000 como base
ATE anticipó que se sentarán a negociar sueldos acordes a las necesidades básicas. Ampros exigirá recomposición salarial más ajuste por la inflación
El encuentro marcó el inicio formal de una ronda de negociaciones que continuará la semana próxima con otros gremios clave del Estado, entre ellos la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), que ya anticiparon reclamos más amplios, con eje en un salario inicial equivalente a $1.800.000. El monto es superior a la canasta básica -en Argentina es de 1.360.000- y esto es, según los representantes de ATE, acorde a las necesidades de los trabajadores.
De esta manera, el arranque de las paritarias dejó planteado un escenario de tensión entre la pauta salarial propuesta por el Ejecutivo y las expectativas gremiales, en un contexto económico atravesado por la baja de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo acumulada en distintos sectores estatales.
Reclamo central: salarios acordes a las necesidades básicas
A diferencia de la oferta salarial presentada a los docentes, ATE adelantó que llegará a la mesa de negociación con un planteo más amplio. Su secretario general, Roberto Macho, anticipó que el gremio buscará que ningún trabajador estatal perciba un salario inferior al $1.800.000.
El dirigente señaló que ese monto representa un ingreso mínimo necesario para cubrir las necesidades básicas de una familia y sostuvo que el sindicato dará una discusión salarial profunda durante las negociaciones. “Sabemos que vamos a tener que dar una pelea por nuestros salarios”, afirmó.
Además del reclamo general, ATE llevará pedidos específicos vinculados a distintos sectores de la administración pública.
Ampros: pase a planta y recomposición salarial
Por su parte, los profesionales de la salud nucleados en Ampros iniciarán su paritaria el martes 24 a las 9. Desde el sindicato, su secretaria general Claudia Iturbe adelantó que reclamarán el pase a planta permanente de alrededor de 2.000 trabajadores que actualmente se desempeñan bajo modalidades precarias.
El gremio también planteará la necesidad de una recomposición salarial y mecanismos de actualización vinculados a la inflación, en línea con la pérdida de poder adquisitivo registrada en los últimos años dentro del sistema sanitario. Aunque, no adelantaron desde qué cifra partirán.
Otros puntos que se tratarán en paritarias
Entre los planteos que ATE presentará figura la situación del Régimen 15 de Salud, que agrupa a trabajadores no profesionales. Según indicaron, quienes recién ingresan perciben salarios que oscilan entre los $650.000 y $700.000 por jornadas de 40 horas semanales.
ATE también pedirá la implementación del fondo estímulo por metas institucionales para organismos como el Iscamen y la orquesta sinfónica, además de otros reclamos particulares vinculados a condiciones laborales y adicionales específicos.
Estos pedidos reflejan las diferencias salariales existentes entre áreas del Estado y anticipan negociaciones diferenciadas según cada régimen laboral.
El cronograma de negociaciones paritarias
La agenda de las paritarias continuará durante toda la próxima semana con distintos sectores estatales. El lunes 23 de febrero negociarán los trabajadores del Fondo para la Transformación a las 11 y los de la Subsecretaría de Trabajo a las 12.
El martes 24 será el turno del Instituto de Juegos y Casinos a las 10 y de Vialidad a las 12, además de la reunión con Ampros prevista para las 9.
El jueves 25 comenzarán las negociaciones con Administración Central desde las 9, jornada en la que también participarán trabajadores de Parque y Ecoparque, Medioambiente (Régimen 36) y Guardaparques.
Finalmente, el viernes 26 se realizarán las paritarias correspondientes a licenciados en enfermería -regímenes 77 y 99- y al Régimen 15 del sector salud.
Con este cronograma, el Gobierno y los gremios estatales iniciarán una serie de negociaciones paritarias que definirán la pauta salarial del año, con posiciones iniciales que, por ahora, muestran una distancia significativa entre la oferta oficial y los reclamos sindicales.