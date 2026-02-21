Los estatales adelantaron que pedirán salarios de $1.800.000 como base

AMPROS paritaria.jpg Los profesionales de la Salud nucleados en Ampros pedirán el pase a planta permanente de más de 2.000 trabajadores. Imagen de archivo

Reclamo central: salarios acordes a las necesidades básicas

A diferencia de la oferta salarial presentada a los docentes, ATE adelantó que llegará a la mesa de negociación con un planteo más amplio. Su secretario general, Roberto Macho, anticipó que el gremio buscará que ningún trabajador estatal perciba un salario inferior al $1.800.000.

El dirigente señaló que ese monto representa un ingreso mínimo necesario para cubrir las necesidades básicas de una familia y sostuvo que el sindicato dará una discusión salarial profunda durante las negociaciones. “Sabemos que vamos a tener que dar una pelea por nuestros salarios”, afirmó.

Además del reclamo general, ATE llevará pedidos específicos vinculados a distintos sectores de la administración pública.

Ampros: pase a planta y recomposición salarial

Por su parte, los profesionales de la salud nucleados en Ampros iniciarán su paritaria el martes 24 a las 9. Desde el sindicato, su secretaria general Claudia Iturbe adelantó que reclamarán el pase a planta permanente de alrededor de 2.000 trabajadores que actualmente se desempeñan bajo modalidades precarias.

El gremio también planteará la necesidad de una recomposición salarial y mecanismos de actualización vinculados a la inflación, en línea con la pérdida de poder adquisitivo registrada en los últimos años dentro del sistema sanitario. Aunque, no adelantaron desde qué cifra partirán.

Otros puntos que se tratarán en paritarias

Entre los planteos que ATE presentará figura la situación del Régimen 15 de Salud, que agrupa a trabajadores no profesionales. Según indicaron, quienes recién ingresan perciben salarios que oscilan entre los $650.000 y $700.000 por jornadas de 40 horas semanales.

ATE también pedirá la implementación del fondo estímulo por metas institucionales para organismos como el Iscamen y la orquesta sinfónica, además de otros reclamos particulares vinculados a condiciones laborales y adicionales específicos.

Estos pedidos reflejan las diferencias salariales existentes entre áreas del Estado y anticipan negociaciones diferenciadas según cada régimen laboral.

El cronograma de negociaciones paritarias

La agenda de las paritarias continuará durante toda la próxima semana con distintos sectores estatales. El lunes 23 de febrero negociarán los trabajadores del Fondo para la Transformación a las 11 y los de la Subsecretaría de Trabajo a las 12.

El martes 24 será el turno del Instituto de Juegos y Casinos a las 10 y de Vialidad a las 12, además de la reunión con Ampros prevista para las 9.

El jueves 25 comenzarán las negociaciones con Administración Central desde las 9, jornada en la que también participarán trabajadores de Parque y Ecoparque, Medioambiente (Régimen 36) y Guardaparques.

Finalmente, el viernes 26 se realizarán las paritarias correspondientes a licenciados en enfermería -regímenes 77 y 99- y al Régimen 15 del sector salud.

Con este cronograma, el Gobierno y los gremios estatales iniciarán una serie de negociaciones paritarias que definirán la pauta salarial del año, con posiciones iniciales que, por ahora, muestran una distancia significativa entre la oferta oficial y los reclamos sindicales.