Alfredo Cornejo se reunió con el gobernador de Neuquén para avanzar en la finalización de la Ruta 40

Un tramo clave que sigue inconcluso

El sector de la Ruta 40 que une el sur mendocino con Neuquén es uno de los tramos más postergados de la histórica ruta nacional. Se trata de kilómetros ubicados en el departamento de Malargüe que todavía tiene sectores sin pavimentar y con dificultades para transitar.

La finalización de esta obra permitiría mejorar la conexión entre ambas provincias y fomentar actividades turísticas y otras relacionadas con la industria petrolera y el transporte de cargas, además de hacer que el tramo sea menos riesgoso para quienes circulan habitualmente por allí.

En su publicación, Cornejo remarcó que la conectividad entre Mendoza y Neuquén “no puede seguir postergándose” y planteó que avanzar en la obra es clave para el desarrollo regional y la integración productiva del sur provincial.

Este tramo de la Ruta 40 también tiene importancia estratégica porque conecta con corredores hacia la Patagonia y con pasos internacionales hacia Chile, lo que amplía su impacto más allá del tránsito local.

Una obra atravesada por demoras y conflictos

Ruta 40 tramo Bardas Blancas La Ruta 40 en el tramo Bardas Blancas, en Malargüe. Alfredo Cornejo se reunió con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, para acordar su finalización. Foto ilustrativa

El avance de la Ruta 40 sur ha tenido múltiples interrupciones a lo largo de los años. Según antecedentes publicados por Diario UNO, la construcción del tramo entre Bardas Blancas y el límite con Neuquén quedó paralizada durante largos períodos debido a problemas contractuales y judiciales vinculados a empresas constructoras.

Uno de los principales obstáculos fue la quiebra de la firma que tenía a cargo parte de los trabajos y posteriores conflictos administrativos que frenaron nuevas licitaciones. Esto provocó que sectores ya iniciados quedaran inconclusos y que el proyecto debiera reactivarse en distintas oportunidades sin lograr continuidad.

Incluso, años atrás, funcionarios provinciales habían señalado que las trabas legales impedían avanzar con nuevos procesos licitatorios, lo que extendió aún más los plazos previstos para la obra.

El resultado es un proyecto que, pese a su importancia estratégica, todavía no logra completarse. Por eso, el encuentro entre los gobernadores vuelve a poner el foco en una infraestructura considerada clave para la integración del sur mendocino con el norte neuquino y para mejorar la circulación en uno de los corredores más emblemáticos del país.