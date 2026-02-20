El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se reunió este jueves en Neuquén con su par Rolando Figueroa para avanzar en la finalización de un tramo clave de la Ruta Nacional 40 que conecta ambas provincias.
Alfredo Cornejo se reunió con el gobernador de Neuquén para avanzar en la finalización de la Ruta 40
El mandatario mendocino anunció gestiones conjuntas para terminar el tramo Bardas Blancas-Neuquén. Tras años de demoras, la obra sigue inconclusa
Según publicó el propio gobernador en redes sociales, el encuentro se centró en la necesidad de concluir las obras entre Bardas Blancas (Malargüe) y el límite interprovincial, un sector estratégico para la seguridad vial y el desarrollo productivo de la región.
Cornejo señaló que ambos gobiernos acordaron trabajar en conjunto para encontrar una solución y evitar nuevas demoras en una obra que lleva años inconclusa y cuya finalización es reclamada desde hace décadas.
Un tramo clave que sigue inconcluso
El sector de la Ruta 40 que une el sur mendocino con Neuquén es uno de los tramos más postergados de la histórica ruta nacional. Se trata de kilómetros ubicados en el departamento de Malargüe que todavía tiene sectores sin pavimentar y con dificultades para transitar.
La finalización de esta obra permitiría mejorar la conexión entre ambas provincias y fomentar actividades turísticas y otras relacionadas con la industria petrolera y el transporte de cargas, además de hacer que el tramo sea menos riesgoso para quienes circulan habitualmente por allí.
En su publicación, Cornejo remarcó que la conectividad entre Mendoza y Neuquén “no puede seguir postergándose” y planteó que avanzar en la obra es clave para el desarrollo regional y la integración productiva del sur provincial.
Este tramo de la Ruta 40 también tiene importancia estratégica porque conecta con corredores hacia la Patagonia y con pasos internacionales hacia Chile, lo que amplía su impacto más allá del tránsito local.
Una obra atravesada por demoras y conflictos
El avance de la Ruta 40 sur ha tenido múltiples interrupciones a lo largo de los años. Según antecedentes publicados por Diario UNO, la construcción del tramo entre Bardas Blancas y el límite con Neuquén quedó paralizada durante largos períodos debido a problemas contractuales y judiciales vinculados a empresas constructoras.
Uno de los principales obstáculos fue la quiebra de la firma que tenía a cargo parte de los trabajos y posteriores conflictos administrativos que frenaron nuevas licitaciones. Esto provocó que sectores ya iniciados quedaran inconclusos y que el proyecto debiera reactivarse en distintas oportunidades sin lograr continuidad.
Incluso, años atrás, funcionarios provinciales habían señalado que las trabas legales impedían avanzar con nuevos procesos licitatorios, lo que extendió aún más los plazos previstos para la obra.
El resultado es un proyecto que, pese a su importancia estratégica, todavía no logra completarse. Por eso, el encuentro entre los gobernadores vuelve a poner el foco en una infraestructura considerada clave para la integración del sur mendocino con el norte neuquino y para mejorar la circulación en uno de los corredores más emblemáticos del país.