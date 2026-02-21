Cierre de 5 centros de capacitación: La DGE explicó por qué quiere reconvertirlos

La DGE explicó que la normativa vigente establece un mínimo de 15 estudiantes por curso y que, tras el seguimiento realizado a través del sistema educativo y supervisiones presenciales, se detectaron trayectos con matrícula por debajo de ese número, cursos que perdían alumnos durante el año e incluso propuestas que no habían tenido inscriptos sin informar la situación.

El organismo también señaló que en algunos casos existía superposición de instituciones en distancias reducidas. En Las Heras, por ejemplo, tres centros funcionaban dentro de un radio de cinco kilómetros con baja matrícula. En el CCT 6-011 Independencia, indicaron que en 2025 ninguna formación alcanzó el cupo mínimo y que en dos cursos no hubo egresados.

En Maipú, el diagnóstico fue similar: matrículas iniciales altas pero con fuerte desgranamiento y casi sin certificaciones finales. En San Martín, además de la baja cantidad de estudiantes -29 en 2024-, se observó una planta docente considerada desproporcionada en relación con la matrícula.

Alumnos del CCT de las Heras 1 Aprender un oficio, una alternativa para jóvenes que no siguen una carrera universitaria. Foto: Redes sociales

La directora del CCT 6/011 “Independencia”, expresó que lamentaba la decisión, ya que el centro brindaba formación laboral a personas con pocas oportunidades educativas o laborales. Explicó además que muchos docentes ya estaban organizando clases y planificaciones para comenzar en las próximas semanas.

También señaló que el impacto alcanza al personal docente: algunos profesores serán reubicados en otros establecimientos, mientras que otros -principalmente suplentes- no continuarán trabajando.

Un plan de reconversión del sistema de capacitación

La DGE presentó la medida como parte de un proceso más amplio para transformar los actuales centros en espacios de formación profesional y tecnológica vinculados con las necesidades productivas.

Según explicaron, el objetivo es trasladar cursos que hoy funcionan en edificios alquilados o con infraestructura limitada hacia entornos educativos mejor equipados, con condiciones técnicas adecuadas para el uso de maquinaria y nuevas tecnologías.

El plan busca organizar la formación por niveles y reubicar a los docentes en centros con mejor equipamiento.

Según la DGE, el objetivo es dejar un esquema más ligado a la contención social y avanzar hacia una capacitación con mayor salida laboral.

Centro de capacitación para el trabajo Las Heras 1 En los CCT hay diversas propuestas educativas con salida laboral para jóvenes y adultos. Redes sociales

La preocupación de docentes y estudiantes

La decisión generó inquietud en las comunidades educativas afectadas. Directivos y docentes señalaron que habían recibido insumos y partidas presupuestarias para iniciar el ciclo lectivo y que la notificación del cierre llegó cuando las inscripciones ya estaban avanzadas.

La directora del CCT 6-011 Independencia, de Las Heras, expresó que el centro de capacitación cumplía un rol clave para personas con pocas oportunidades educativas o laborales y que muchos profesores ya tenían planificadas las clases para comenzar en las próximas semanas. Indicó además que algunos docentes serán reubicados, mientras que otros -principalmente suplentes- quedarán sin trabajo.

Una situación similar describió Enrique Vaquer, director del CCT 6-050 de Gutiérrez, en Maipú, quien contó que debieron avisar a estudiantes inscriptos que las clases finalmente no se dictarían. Según relató, las autoridades no habían recibido explicaciones previas sobre los motivos de la medida.

Durante una cobertura realizada por Canal 7 en el CCT de Las Heras, alumnos y docentes manifestaron incertidumbre y preocupación. Algunos destacaron que estos espacios no solo ofrecen capacitación en oficios, sino también un ámbito de encuentro y contención para jóvenes y adultos que buscan mejorar sus oportunidades laborales.