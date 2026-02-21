Cómo propagar la planta de petunias a partir de esquejes: llena el jardín de flores coloridas

Pata obtener petunias puedes ir a comprar semillas o plántulas al vivero, aunque también se pueden reproducir por esquejes. A los jardineros más no les gusta el método de la semillas porque puede dar lugar a plantas impredecibles. En cambio, la multiplicación por esquejes sí garantiza que las plantas nuevas que se desarrollen tengan la misma apariencia y florezcan exactamente igual que una petunia original.
Cubrir una gran extensión del jardín con flores puede resultar caro si optas por ir a comprar varias plantas a la tienda. Los esquejes, te ayudarán a reducir costos, al mismo tiempo que te aseguras de tener ese espacio lleno de las flores que tanto anhelas.
Materiales necesarios
- Una o varias plantas de petunias.
- Cuchillo afilado o tijeras de podar.
- Tierra para macetas.
- Un contenedor.
- Una bandeja o contenedor.
- Una cúpula de plástico o envoltura de plástico.
- Agua.
- Hormona de enraizamiento (opcional)
Cómo reproducir la planta por esquejes
Según los expertos de Epic Gardening, para comenzar este procedimiento debes elegir la planta o variedad que desea reproducir. Luego, identifica los tallos marchitos o alargados, y elimínalos si quieres que la petunia se mantenga sana.
Para hacer esquejes hay que elegir tallos jóvenes y sanos de la temporada actual, que sean flexibles pero firmes, de unos 10 a 15 cm de largo. Corta los tallos a la mitad, justo por encima de un grupo de hojas. Busca nuevos puntos de crecimiento a lo largo del tallo. Los nudos son donde las hojas se unen a los tallos y si se corta este punto específico, la petunia original, crecerá más frondosa.
Una vez que tengas los esquejes elegidos, retira las hojas de la parte inferior del tallo, dejando un pequeño grupo de hojas en la parte superior. También, retira brotes o flores del tallo, para que la nueva planta se concentre en desarrollar sus raíces.
Aplica la hormona de enraizamiento, que viene en polvo, gel o líquida. Lo ideal es sumergir el tallo en la hormona, aunque no es obligatorio, pues si tienes polvo con un simple espolvoreo será suficiente. El siguiente paso es plantar los esquejes en los recipientes adecuados, pero antes riega la tierra de las macetas para que sea más fácil trabajar con los esquejes.
Coloca las macetas en un lugar relativamente fresco. Cubre los esquejes con una cúpula o un plástico para crear un efecto invernadero, asegurándose de que haya una ventilación adecuada. Es importante que tengan luz solar directa, durante al menos seis horas al día, además de regar con frecuencia.
Luego de tres o cuatro semanas, sus petunias estarán listas para ser trasplantadas directo al sustrato del jardín o a la maceta que elija. Para saber si los esquejes están listos, notará que la planta ha hechados raíces fuertes.