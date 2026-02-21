Cómo propagar la planta de petunias a partir de esquejes: llena el jardín de flores coloridas

plantas de petunias.jpg Si quiere reproducir esta planta, ponga atención a este artículo.

Materiales necesarios

Una o varias plantas de petunias.

de petunias. Cuchillo afilado o tijeras de podar.

Tierra para macetas.

Un contenedor.

Una bandeja o contenedor.

Una cúpula de plástico o envoltura de plástico.

Agua.

Hormona de enraizamiento (opcional)

Cómo reproducir la planta por esquejes

Según los expertos de Epic Gardening, para comenzar este procedimiento debes elegir la planta o variedad que desea reproducir. Luego, identifica los tallos marchitos o alargados, y elimínalos si quieres que la petunia se mantenga sana.

Para hacer esquejes hay que elegir tallos jóvenes y sanos de la temporada actual, que sean flexibles pero firmes, de unos 10 a 15 cm de largo. Corta los tallos a la mitad, justo por encima de un grupo de hojas. Busca nuevos puntos de crecimiento a lo largo del tallo. Los nudos son donde las hojas se unen a los tallos y si se corta este punto específico, la petunia original, crecerá más frondosa.

Una vez que tengas los esquejes elegidos, retira las hojas de la parte inferior del tallo, dejando un pequeño grupo de hojas en la parte superior. También, retira brotes o flores del tallo, para que la nueva planta se concentre en desarrollar sus raíces.

reproducción de petunias por esquejes Si escoge variedades diferentes de petunias, manténgalas separadas y etiquetadas.

Aplica la hormona de enraizamiento, que viene en polvo, gel o líquida. Lo ideal es sumergir el tallo en la hormona, aunque no es obligatorio, pues si tienes polvo con un simple espolvoreo será suficiente. El siguiente paso es plantar los esquejes en los recipientes adecuados, pero antes riega la tierra de las macetas para que sea más fácil trabajar con los esquejes.

Coloca las macetas en un lugar relativamente fresco. Cubre los esquejes con una cúpula o un plástico para crear un efecto invernadero, asegurándose de que haya una ventilación adecuada. Es importante que tengan luz solar directa, durante al menos seis horas al día, además de regar con frecuencia.

Luego de tres o cuatro semanas, sus petunias estarán listas para ser trasplantadas directo al sustrato del jardín o a la maceta que elija. Para saber si los esquejes están listos, notará que la planta ha hechados raíces fuertes.