Ni cactus ni sansevieria: la planta de interior que transforma por completo tu hogar

planta dieffenbachia Esta dieffenbachia se caracteriza por tener las hojas de color blanco y verde oscuro.

Es probable que hayas visto dieffenbachias más de una vez en cualquier hogar como planta de interior. Son muy populares, ya que se desarrollan bien en condiciones de sombra y sus llamativas hojas aportan valor decorativo.

Cómo cuidar esta planta de interior

Los expertos de Ecología Verde revelan que la ubicación perfecta para esta planta de interior es cerca de una ventana o bajo un domo para que reciba semisombra. Si la cultivas en el jardín y recibe luz directa, puede quemar sus hojas.

No tolera los cambios drásticos de temperatura, otra de las razones por las que se cultiva en interior. En los hogares, la temperatura es parecida a lo largo de todo el día, además de que no hay corrientes de aire molestas.

La mezcla ideal de sustrato para la galatea es una combinación de partes iguales de turba o tierra negra con hummus de lombriz. También, puedes agregar perlita y un poco de fibra de coco. Lo importante es que el sustrato tenga buen drenaje.

dieffenbachia hojas Son plantas que deben protegerse del frío invernal y por eso se suelen cultivar de interior.

Esta planta requiere un riego moderado, pero es importante dejar que el primer centímetro del sustrato se seque entre riegos para evitar regar de más. El exceso de agua hace que las hojas de la galatea se tiñan de amarillo y luzcan marchitas.

Por último, la diefembaquia debe cultivarse en una maceta de un tamaño que permita el crecimiento de sus raíces. Puede ser un recipiente de plástico o cerámica, pero siempre tiene que tener orificios de drenaje.